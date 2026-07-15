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Bộ GD&ĐT lý giải việc 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển

Lệ Thu
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Bộ GD&ĐT cho biết 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển do chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về từng trường hợp.

Liên quan vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhiều ý kiến băn khoăn liệu các học sinh tại đây được đăng ký xét tuyển có làm giảm cơ hội trúng tuyển của những thí sinh khác hay không.

Chiều nay 15/7, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc xử lý. Trong đó nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

“Chúng ta cần phân biệt rõ giữa quyền và trách nhiệm của thí sinh. Quyền của học sinh là được đăng ký xét tuyển đại học, còn trách nhiệm là tuân thủ Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật có liên quan.

”Hiện chúng tôi được biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh, các bạn học sinh tại điểm thi này vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung “, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Trường hợp sau đó xác định thí sinh nào vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó sẽ bị xử lý theo đúng quy định, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Đăng ký xét tuyển không đồng nghĩa được trúng tuyển

Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học nhấn mạnh việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh.

”Đăng ký xét tuyển không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại bất kỳ trường đại học nào và cũng không làm giảm chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo“ , ông Thảo nhấn mạnh.

Vì vậy, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không làm ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường đại học phối hợp chặt chẽ trong quá trình xét tuyển, có cơ chế phù hợp để bảo đảm quyền lợi của những thí sinh khác không liên quan đến vụ việc.

Bộ GD&ĐT lý giải việc 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được đăng ký xét tuyển - Ảnh 1.

328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung của thí sinh cả nước, do chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về từng trường hợp.

Khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển và lọc ảo sẽ được thực hiện theo quy định. Nếu phát hiện người vi phạm, các trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm.

”Những kết quả không hợp lệ sẽ không được sử dụng làm căn cứ để công nhận trúng tuyển đại học, đồng thời quyền lợi chính đáng của các thí sinh không vi phạm phải được bảo đảm“ , ông cho hay.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh thêm: ”Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật“.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Cho đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 19 bị can liên quan vụ án.

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bộ giáo dục và đào tạo

Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Minh Sơn

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

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