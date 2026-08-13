Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát toàn bộ quá trình coi, chấm thi lại ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát toàn bộ quá trình coi, chấm thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; lãnh đạo tỉnh vừa kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi này.

Liên quan đến tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) còn lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi). Quyết định thành lập do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ký.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác coi thi từ ngày 13/8 đến 15/8 và chấm thi từ ngày 16/8 đến 18/8.

Đoàn có trách nhiệm theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các đoàn kiểm tra để nắm tình hình, kịp thời báo cáo và đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh.

Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế của Kỳ thi. Đoàn được làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Bộ GD&ĐT lập đoàn 5 thành viên, giám sát toàn bộ quá trình coi và chấm thi lại tại Tuyên Quang. (Ảnh: Viên Minh)

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, hoạt động của Đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các đoàn kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, các đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều nay 12/8, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kiểm tra công tác chuẩn bị tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, khu vực làm việc của Hội đồng thi, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, hệ thống camera giám sát và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Lãnh đạo điểm thi báo cáo tiến độ chuẩn bị, việc phân công cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi cũng như phương án phối hợp giữa các lực lượng công an, y tế, điện lực, viễn thông và phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang)

Điểm thi bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Trong đó có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh dự thi môn Toán; 140 thí sinh thi Vật lí; 113 thí sinh thi Hóa học; 38 thí sinh thi Sinh học; 113 thí sinh thi Lịch sử; 37 thí sinh thi Địa lý; 4 thí sinh thi Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ (gồm Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn).

Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào chiều 13/8; các môn thi chính thức diễn ra trong hai ngày 14/8 và 15/8.

Cùng với việc kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn yêu cầu điểm thi tiếp tục rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, camera giám sát, phòng bảo quản đề thi và bài thi; đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Các điều kiện hỗ trợ thí sinh cũng phải được chuẩn bị đầy đủ để các em có thể dự thi thuận lợi, an toàn.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy chế, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các thí sinh.

Quyết định hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11/6 và 12/6 đối với các thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại được Bộ trưởng GD&ĐT ban hành ngày 4/8.