Tối 26/11, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới liên quan lắp camera giám sát thí sinh làm thi tốt nghiệp, xáo trộn thí sinh từ hai đến ba trường phổ thông nhằm chặn gian lận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định như năm 2026. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp sau vụ gian lận thi rúng động ở Tuyên Quang.

Lắp camera, trộn thí sinh

Dự thảo đề xuất bổ sung camera tại các điểm thi. Theo đó, hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát, ghi nhận được đầy đủ hình ảnh gồm quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; quá trình vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi.

Dự thảo quy định, không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Điểm mới thứ hai là dự thảo nêu nội dung, khi sắp xếp điểm thi, phòng thi, phải trộn thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định, đồng thời triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT đề xuất lắp camera giám sát trong phòng thi tốt nghiệp THPT để giám sát quá trình thí sinh làm bài thi.

Về nhân sự tại điểm thi, dự thảo quy định rõ những người thuộc cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi chỉ thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi, những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi phải ra khỏi khu vực thi. Giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau, bảo đảm giám thị 1, giám thị 2 và giám thị 3 không cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Trưởng điểm thi phải chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ điểm thi trước và sau mỗi buổi thi, đồng thời tổ chức rà soát các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Các phòng tại điểm thi luôn phải được khoá, niêm phong khi không sử dụng.

Giảng viên đại học tham gia coi thi

Dự thảo bổ sung điều khoản giải thích từ ngữ và điều khoản về nguyên tắc làm việc của những người tham gia tổ chức thi. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và điểm thi được điều chỉnh theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức Kỳ thi.

Thẻ đeo của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Một điểm mới đáng chú ý nữa trong dự thảo lần này là Bộ GD&ĐT đưa nội dung, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi thay cho nhiệm vụ kiểm tra như hiện nay.

Ở khâu coi thi, mỗi điểm thi có một thành viên giám sát tại phòng trực điểm thi, mỗi giảng viên giám sát từ 4 đến 6 phòng thi.

Ở khâu chấm thi, số lượng giảng viên tham gia giám sát được giữ như đoàn kiểm tra trước đây, với 5 giảng viên tại mỗi hội đồng thi. Giảng viên cũng tham gia giám sát khâu phúc khảo bài thi.

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