Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của ông, chợt thấy món quà hai cây vàng ấy không đơn thuần là của hồi môn.

Trước ngày cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ người khiến mình xúc động nhất lại là bố dượng. Thậm chí, nếu nói thật lòng, suốt nhiều năm qua tôi luôn có ác cảm với ông, chưa từng thực sự coi ông là người thân trong gia đình. Vậy mà trong ngày tôi mặc váy cưới, chuẩn bị về nhà chồng, ông lại trao cho tôi món quà khiến tôi không biết phải nói gì.

Bố dượng đến với mẹ tôi khi tôi mới 10 tuổi. Sau khi bố ruột mất, mẹ một mình nuôi tôi suốt mấy năm, cuộc sống vốn đã khó khăn. Tôi khi ấy còn nhỏ, không chấp nhận được việc mẹ đi bước nữa, luôn cảm thấy người đàn ông xa lạ kia đang chen vào gia đình mình. Ông không phải người khéo ăn nói, cũng chẳng biết cách lấy lòng trẻ con. Mỗi lần ông nhắc tôi học hành, ăn uống hay giờ giấc, tôi đều thấy khó chịu, cho rằng ông đang cố tình kiểm soát cuộc sống của mình.

Có những lần tôi còn cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt, không gọi ông là bố, chỉ gọi trống không. Ông biết nhưng cũng chẳng bao giờ trách mắng. Suốt những năm tháng tôi lớn lên, ông làm đủ nghề, từ thợ xây đến phụ hồ, có thời gian còn đi làm xa cả tháng mới về. Mẹ bảo ông vất vả, nhưng tôi chẳng mấy khi để tâm. Trong suy nghĩ của tôi, ông chỉ là chồng của mẹ, không hơn.

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Đến khi trưởng thành, đi làm và có người yêu, tôi dần ít để ý đến chuyện trong nhà hơn. Tôi cũng không còn gây gổ với ông, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại. Cho đến ngày cưới, sau khi trao quà cho hai bên gia đình, ông gọi tôi lại rồi đưa một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai cây vàng.

Tôi thực sự bất ngờ vì biết điều kiện kinh tế của ông và mẹ chẳng dư dả. Ông vẫn đi làm đều đặn dù đã lớn tuổi, còn mẹ cũng chẳng có khoản tiết kiệm đáng kể. Sau đó, mẹ mới kể hai cây vàng này là số tiền ông chắt chiu gần như cả đời. Ông vốn định giữ làm của để dành dưỡng già, phòng khi đau ốm hoặc không còn sức lao động. Nhưng vì tôi đi lấy chồng, ông muốn tặng luôn để tôi có chút vốn liếng riêng.

Nghe mẹ nói, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi nhớ lại những năm tháng mình từng lạnh nhạt, từng nghĩ ông chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống của mình. Hóa ra người đàn ông ấy vẫn âm thầm dành tình thương cho tôi, dù chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp lại điều gì.

Trong ngày cưới, ông không nói nhiều, chỉ dặn vợ chồng tôi cố gắng sống tử tế, biết thương yêu và nhường nhịn nhau. Tôi nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của ông, chợt thấy món quà hai cây vàng ấy không đơn thuần là của hồi môn. Đó là cả những năm tháng lao động vất vả và một tình thương mà trước đây tôi đã mất quá lâu mới chịu nhận ra.