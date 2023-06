Bộ đôi xe VinFast độ loa hơn 2 tỷ đồng, thu hút người Việt nghe nhạc trên ô tô

Trong 21 phân khúc thi đấu tại EMMA Vietnam 2023, phân khúc Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 31 thí sinh dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of Sound được xem là đích đến cao nhất.