50 chiếc ô tô người Việt cực thích cùng tụ họp, nhưng đi mỏi chân không thể tìm được 2 chiếc giống nhau

Sáng 22/3, cuộc thi so tài các xe VinFast VF 3 độ đã chính thức diễn ra sau 1 tháng phát động. Hàng trăm chiếc VF 3 tại 3 miền Bắc - Trung - Nam đã quy tụ tại 3 địa điểm mỗi miền, cùng so dáng và tranh tải. Sự kiện do VinFast tổ chức, sẽ trao tổng giải thưởng lên tới 650 triệu đồng.