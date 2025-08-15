Bộ đôi xe điện mới của VinFast được đăng ký ở nước ngoài

Theo Autocar Ấn Độ , VinFast vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng cho hai mẫu ô tô điện, gồm một xe 7 chỗ và một xe cỡ nhỏ. Hai cái tên được đề cập tới chính là Limo Green và Minio Green - bộ đôi xe điện hướng tới dịch vụ vận tải.

Bản đăng ký VinFast Minio Green và Limo Green tại Ấn Độ

Đây cũng là hai mẫu xe mới nhất trong dải sản phẩm chính thức của VinFast. Trong đó, MPV Limo Green đã bắt đầu được bàn giao tới tay khách Việt từ ngày 5/8 trong khi Minio Green sẽ giao xe vào tháng 12.

Động thái đăng ký bản quyền thiết kế cho Limo Green và Minio Green diễn ra sau khi VinFast khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Ấn Độ . Không loại trừ khả năng hai mẫu xe này sẽ được lắp ráp và mở bán tại quốc gia này trong tương lai gần.

VinFast Minio Green và Limo Green được thiết kế đặc biệt cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải.

Theo công bố, nhà máy của VinFast ở Ấn Độ trong giai đoạn đầu sẽ tập trung lắp ráp hai mẫu xe điện là VF 6 và VF 7. Công suất ban đầu là 50.000 xe/năm, có thể đạt 150.000 xe/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trước đó hồi tháng 7, VinFast cũng được phát hiện đã đăng ký bản quyền cho một mẫu SUV điện mới tại Indonesia . Đây nhiều khả năng là phiên bản đặc biệt của VF 9, với nguyên mẫu chạy thử từng xuất hiện ở Việt Nam.

Gia nhập thị trường Indonesia từ 2024, VinFast hiện cung cấp các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF e34, Nerio Green và mới nhất là VF 7. Nhà máy lắp ráp của hãng tại nước này được khởi công từ tháng 7 năm ngoái và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Nhìn chung, năm 2025 chứng kiến VinFast không ngừng mở rộng ảnh hưởng của mình tại các thị trường quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng để giúp hãng đạt mục tiêu doanh số 200.000 xe trong năm 2025 và sản lượng 1 triệu xe/năm vào năm 2030.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, VinFast vẫn duy trì được kết quả bán hàng tốt từ đầu năm. Doanh số lũy kế của hãng trong 7 tháng đầu năm 2025 đã đạt 79.048 chiếc, nhiều khả năng sẽ vượt qua mốc 87.000 xe của cả năm 2024 ở kỳ báo cáo doanh số tiếp theo.