'Bộ đôi' này sẽ cho biết Nissan Patrol đời mới có gì: Một off-road cực chất, một mạnh tới 650 mã lực cho dân chơi mê hiệu suất

Mẫu Nissan Patrol thế hệ mới dự kiến ra mắt tại Úc vào năm 2027. Tuy nhiên, tại triển lãm xe hơi cao cấp Pebble Beach Concours d’Elegance, Infiniti, thương hiệu xe sang của Nissan, đã hé lộ những chi tiết thú vị về Patrol Warrior tương lai thông qua hai phiên bản concept của QX80, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Lexus LX.

Hai phiên bản concept này, Infiniti QX80 Track Spec và Terrain Spec, mang đến hai phong cách thiết kế khác biệt cho mẫu SUV ba hàng ghế. Ở Úc, Premcar, đơn vị chịu trách nhiệm nâng cấp Navara Warrior và Patrol Warrior, đã dẫn dắt quá trình phát triển các nâng cấp cho QX80 Terrain Spec, tập trung vào khả năng off-road. Điều này cho thấy những dấu hiệu rõ nét về những gì có thể mong đợi từ Patrol Warrior thế hệ mới.

Infiniti QX80 đã xuất hiện với diện mạo hiện tại từ năm ngoái, nhưng nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn chưa dừng lại. Tận dụng sự kiện The Quail, sự kiện khép lại Tuần lễ Xe hơi Monterey, công ty đã giới thiệu không chỉ một mà là hai mẫu xe ý tưởng dựa trên mẫu SUV hàng đầu này. Ảnh: Infiniti

Phó chủ tịch Nissan Design America (Mỹ) David Woodhouse chia sẻ rằng: "Chúng tôi muốn giải phóng toàn bộ sức mạnh biểu đạt của thiết kế Infiniti với những mẫu concept QX80 này". Ông cho biết các concept được lấy cảm hứng từ những cảnh quan đa dạng xung quanh studio thiết kế ở South California, với những con đường núi đầy thử thách.

Infiniti QX80 Terrain Spec cho người thích off-road

Những thay đổi trên Infiniti QX80 Terrain Spec bao gồm hệ thống treo nâng cao, bánh xe off-road và lốp địa hình tùy chỉnh, vòm bánh xe mở rộng. Ngoài ra còn có một chi tiết được kế thừa từ Patrol Warrior hiện tại và dường như sẽ trở thành nét đặc trưng trong thiết kế của Premcar: hệ thống ống xả đặt bên hông.

Mặc dù những sửa đổi này không quá khác biệt so với các phương tiện off-road khác, nhưng chúng cung cấp những gợi ý quan trọng về những gì Premcar có thể dành cho Nissan Patrol Warrior tiếp theo.

Infiniti QX80 Terrain Spec nổi bật với khoảng sáng gầm cao, bánh xe địa hình và lều bật lên được lắp phía sau thanh đèn gắn trên nóc xe. Ảnh: Infiniti

Một số thay đổi khác trên bản concept, nhưng ít có khả năng xuất hiện trên phiên bản thương mại, bao gồm lều trên nóc, tấm chắn bảo vệ gầm xe phía trước và dàn đèn LED gắn trên nóc. Cản trước và cản sau cũng được bổ sung lớp ốp bảo vệ phía dưới, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng và cấu trúc của cản QX80 bản thương mại.

Infiniti QX80 Track Spec cho người đam mê hiệu suất

Trái ngược với Terrain Spec, QX80 Track Spec lại hướng đến khả năng vận hành trên đường nhựa với việc tập trung vào hiệu suất đường phố. Ngoại hình xe nổi bật với các tấm ốp hông độc đáo, bộ chia gió phía trước, khe thoát gió và hốc hút gió phía trước. Lưới tản nhiệt được lấy từ QX80 Sport. Hệ thống 4 ống xả, bộ khuếch tán phía sau và phanh Brembo phía trước cỡ lớn càng làm tăng thêm vẻ thể thao. Lớp decal vinyl màu đen xanh kim loại mờ và bộ mâm 24 inch hoàn thiện vẻ ngoài mạnh mẽ của xe.

QX80 Track Spec là mẫu xe có mã lực lớn nhất lịch sử thương hiệu Infiniti. Ảnh: Infiniti

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Track Spec còn được nâng cấp về mặt cơ khí. Động cơ V6 3.5L tăng áp kép đã được tinh chỉnh để sản sinh công suất hơn 650 mã lực và mô-men xoắn 1.017 Nm. Đây là mức mã lực cao nhất từ trước đến nay của một chiếc Infiniti, cải thiện đáng kể so với QX80 tiêu chuẩn (450 mã lực và 700 Nm), vốn đã mạnh hơn Patrol (425 mã lực/700Nm) nhưng thấp hơn một chút so với Patrol Nismo (hay Armada Nismo) tại Bắc Mỹ (460 mã lực).

Khác với Terrain Spec, Track Spec được phát triển nội bộ bởi Infiniti và không có sự tham gia của Premcar.

Mặc dù Infiniti QX80 sẽ không được bán tại Úc hay Việt Nam do thương hiệu này đã rút lui, nhưng QX80 Terrain Concept vẫn là bản xem trước tốt nhất về những gì có thể mong đợi từ Nissan Patrol Warrior cũng như Patrol bản thường được kỳ vọng sẽ được đưa về nước.

Một số đại lý tại Việt Nam đã nhận đặt cọc mẫu xe này và cho biết xe sẽ ra mắt vào tháng 4/2025, nhưng tới nay vẫn chưa có động thái nào cho thấy điều này. Thậm chí hồi cuối tháng 6/2025, tư vấn bán hàng ở 2 đại lý Nissan khác nhau tại khu vực miền Trung cho biết phía đại lý sẵn sàng trả lại tiền cho những khách hàng đã từng đặt cọc sớm để mua Nissan Patrol. Dù vậy, cơ hội Patrol về Việt Nam vẫn còn được bỏ ngỏ.

Những hình ảnh khác của Infiniti QX80 Terrain Spec:

Những hình ảnh khác của Infiniti QX80 Track Spec: