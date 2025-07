Bố đòi bán 1 cây vàng để “lo việc”, con gái đưa thẳng đến trụ sở công an

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 28/7 cho biết, Công an phường Nông Trang chiều 25/7 đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi với thủ đoạn giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu chuyển tiền.

Trước đó, ông Trần Quang H. (trú tại khu 6B, phường Nông Trang) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an phường Nông Trang. Đối tượng lừa đảo thông báo rằng vợ ông đang liên quan đến một vụ việc vi phạm pháp luật và có thể bị bắt giữ nếu không “hợp tác”.

Đáng chú ý, đối tượng yêu cầu ông Hải không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, đồng thời đóng kín cửa trong nhà và tuân thủ mọi hướng dẫn nếu muốn “bảo vệ” vợ mình. Tin vào lời đe dọa, ông H. đã gọi điện bảo con gái mang 01 cây vàng đến để ông bán “lo việc”.

Công an kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo - Ảnh: Công an Nghệ An

Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất thường trong lời nói và hành vi của cha, chị T - con gái ông đã kịp thời đưa ông đến trụ sở Công an phường Nông Trang để xác minh. Tại đây, lực lượng Công an đã nhanh chóng trấn an tinh thần cho ông H., đồng thời làm rõ bản chất vụ việc là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua sự việc trên, Công an phường Nông Trang khuyến cáo người dân, cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền hay tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là thủ đoạn mạo danh Công an để gây hoang mang, từ đó dụ dỗ người dân, đặc biệt là người cao tuổi thực hiện hành vi chuyển tiền, giao nộp tài sản.

Vì vậy, các gia đình có người già, cần chủ động chia sẻ, tuyên truyền cho ông bà, cha mẹ, người cao tuổi trong gia đình để tránh rơi vào “bẫy” lừa đảo.