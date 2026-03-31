Bố của Tóc Tiên có chia sẻ đầu tiên sau khi con gái ly hôn Touliver

Từ sau khi ly hôn, Tóc Tiên không giấu kín mà thoải mái chia sẻ về cuộc sống độc thân. Gần đây, cô cũng để lộ nhiều tín hiệu ngầm tiết lộ mối quan hệ với gia đình đã bớt căng thẳng sau nhiều năm. Tóc Tiên được mẹ tặng quà, cô còn trở về Mỹ để đón Tết cùng với các anh chị em và người thân.

Mới đây, đến lượt bố của Tóc Tiên có chia sẻ đầu tiên sau quyết định hôn nhân của con gái. Thay vì chia sẻ trực tiếp hay đề cập thẳng đến của Tóc Tiên, ông đăng tải một bài thơ với tiêu đề “Thơ gửi con gái”. Nội dung bài viết không nhắc cụ thể đến biến cố, nhưng lại chứa đựng nhiều lời dặn dò sâu sắc về cách sống, cách đối diện với cuộc đời và những giá trị gia đình. Trong bài thơ, bố Tóc Tiên nhắc lại hành trình trưởng thành của con gái từ khi còn nhỏ, được học hành, rèn luyện và luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực. Xen kẽ đó là những lời nhắn nhủ sống có trách nhiệm, biết yêu thương, bao dung và không ngừng học hỏi. Đáng chú ý, nhiều câu thơ mang màu sắc chiêm nghiệm, như một lời động viên tinh thần trong giai đoạn nhiều biến động.

Bên dưới bài đăng, không ít khán giả bày tỏ sự xúc động trước cách thể hiện tình cảm của ông. Thay vì lên tiếng ồn ào, việc chọn hình thức viết thơ được cho là tinh tế, vừa giữ sự riêng tư, vừa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của một người cha. Ngay sau đó Tóc Tiên cũng tương tác lại: "Con cảm ơn ba".

Bố của Tóc Tiên bất ngờ viết tâm thư bằng một bài thơ gửi con gái

Theo chia sẻ từ Tóc Tiên, Touliver chưa ra mắt mẹ vợ nhưng đã gặp gỡ, và có cuộc nói chuyện với bố. Trong lễ cưới diễn ra tại Đà Lạt, bố Tóc Tiên là người trực tiếp về Việt Nam dự và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của con gái. Khi đó bố Tóc Tiên chia sẻ trên Facebook: "Nhìn ánh mắt rạng ngời của con trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc". Hình ảnh ông ôm Tóc Tiên, ánh mắt rạng ngời và câu nói chúc phúc giản dị dành cho hai con được xem như lời chấp thuận chính thức dành cho Touliver. Không cần tuyên bố công khai hay thể hiện tình cảm rầm rộ, sự hiện diện và lời chúc ấy đủ cho thấy mối quan hệ giữa bố vợ và con rể không hề căng thẳng như những đồn đoán trước đó.

Bố của Tóc Tiên từng từ Mỹ về Việt Nam để dự đám cưới của cô và Touliver

Trong dịp Tết đầu tiên sau khi ly hôn, Tóc Tiên đã dành thời gian sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình

Sau hôn lễ, Tóc Tiên và Touliver cũng hiếm khi nhắc đến gia đình. Bố của Tóc Tiên cũng không có tương tác trên mạng xã hội với con rể. Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình".

Tóc Tiên còn dành những lời lẽ rất chừng mực và biết ơn khi nhắc đến gia đình: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua". Những chi tiết này cho thấy quyết định chấm dứt hôn nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi thẳng thắn và tôn trọng ý kiến từ gia đình hai phía.

Gia đình 2 bên tôn trọng quyết định của Tóc Tiên và Touliver

Ảnh: FBNV