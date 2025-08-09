Bộ Công Thương: Tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 226 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Vụ Chính sách thương mại Đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam; từ đó hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.

"Các đơn vị cần khẩn trương triển khai thỏa thuận đã ký hoặc cam kết, theo dõi sát diễn biến đàm phán và việc thực thi của Mỹ để kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó, đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu đàm phán với thị trường mới, tận dụng cơ hội từ các thị trường trọng điểm; đẩy mạnh đàm phán FTA và triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về ký MoU, hiệp định thương mại gạo với Brazil, Philippines, Malaysia, Indonesia. Tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận xuất xứ; khai thác hiệu quả các FTA hiện có và sớm ký FTA mới...", Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Vụ Dầu khí và Than chủ động phương án ứng phó; tăng khai thác thủy điện mùa mưa; bảo đảm cân đối năng lượng, xăng dầu; sẵn sàng cung ứng điện mùa nắng nóng; hoàn tất thủ tục, triển khai và vận hành các dự án nguồn, lưới điện lớn.

Các đơn vị cần sớm điều chỉnh các quy định về mua bán điện trực tiếp với khách hàng lớn và cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời sớm ban hành tiêu chuẩn phát thải carbon, hướng tới thị trường carbon nội địa và mục tiêu net zero 2050....

Để góp phần kích thích tiêu dùng trong nước, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phân phối hàng qua nền tảng số, phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử trên 25%; thúc đẩy cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...

"Các đơn vị triển khai đồng bộ 4 Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao và tận dụng lợi thế hội nhập quốc tế", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo.