Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ

Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ, thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua 7 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán ở cả cấp Bộ trưởng và cấp kỹ thuật.

"Cho đến nay, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán", ông Ngô Chung Khanh thông tin.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đề cập đến những tác động đối với thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau khi hiệp định được ký kết, ông Ngô Chung Khanh nhìn nhận, Hoa Kỳ là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, có tầm quan trọng hàng đầu đối với hoạt động xuất khẩu, vì vậy, việc hai nước đạt được một hiệp định thương mại sẽ góp phần bảo đảm một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng, hướng tới sự phát triển bền vững và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước.



