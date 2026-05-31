Bộ Công Thương Nga đặt mua phiên bản máy bay MS-21 rút gọn với giá 19,7 tỷ ruble

Sao Đỏ
Máy bay MS-21-210 là biến thể được rút ngắn phần thân của loại MS-21-310 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt.

Bộ Công Thương Nga và Tập đoàn Yakovlev đã ký hợp đồng nghiên cứu phát triển phiên bản rút gọn của máy bay MS-21. Mẫu phi cơ mới này được đặt tên tạm thời là MS-21-210.

Máy bay này sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn và tầm bay xa hơn so với mẫu MS-21-310 tiêu chuẩn. Hiệu suất cải thiện dự kiến sẽ đạt được bằng cách giảm trọng lượng của cấu trúc trụ đỡ động cơ và mạng lưới cáp tích hợp. Hợp đồng này có giá trị 19,7 tỷ ruble.

Theo tài liệu đăng tải trên trang web đấu thầu của Chính phủ Nga, công việc phải hoàn thành trước cuối năm 2028. Giai đoạn cuối cùng bao gồm việc chế tạo và chuẩn bị nguyên mẫu MS-21-210 cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec - ông Sergei Chemezov đã cho biết: "Phiên bản rút gọn MS-21-210 sẽ có sức chứa khoảng 160 - 170 hành khách".

Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov gọi việc cho ra mắt phiên bản MS-21 có thân được rút ngắn là một trong những giải pháp cho vấn đề tầm bay bị hạn chế của máy bay MS-21 "thay thế nhập khẩu".

Nga buộc phải rút ngắn phần thân máy bay MS-21-310 để đạt được cự ly hoạt động như dự kiến.

Mẫu cơ bản MS-21-310 ban đầu được phát triển thông qua hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, sau khi các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt, tất cả đối tác nước ngoài đã rút khỏi dự án, dẫn đến việc phải đẩy nhanh quá trình thay thế nhập khẩu các hệ thống và linh kiện.

Kết quả là phiên bản thay thế nhập khẩu nặng hơn khá nhiều so với dự kiến, khiến nó không đạt được tầm bay 5.100km như đã nêu trước đó. Theo nhà phát triển, máy bay, với cấu hình hai hạng ghế dành cho 175 hành khách hiện có khả năng bay xa tới 3.830km.

Trước đây các phiên bản cải tiến khác trong dòng máy bay MS-21 đã được xem xét. Ban đầu 3 mẫu phi cơ đã được lên kế hoạch: MS-21-200 với sức chứa 150 hành khách, MS-21-300 với sức chứa 180 hành khách và MS-21-400 với sức chứa 210 hành khách.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, ban lãnh đạo của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) đã quyết định tập trung vào phiên bản MS-21-300.

"Tài liệu thiết kế cho MS-21-200 và MS-21-400 đã được hoàn thiện", Giám đốc điều hành của Irkut - ông Ravil Khakimov tuyên bố vào năm 2021.

Việc hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu MS-21-310 cơ bản dự kiến vào năm 2027. Theo ông Sergei Chemezov, Tập đoàn nhà nước này kỳ vọng sẽ sản xuất 36 chiếc MS-21 vào năm 2030.

Theo Avia-pro
