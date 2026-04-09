Bộ Công Thương lý giải việc điều chỉnh giá xăng dầu lúc nửa đêm

Tại họp báo thường quý I/2026, Bộ Công Thương đã trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh thời gian gần đây liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính thường xuyên điều hành giá xăng dầu vào lúc nửa đêm từ khoảng 23 giờ ngày hôm trước và 1 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, điều hành thời điểm nửa đêm là bởi khi cập nhật giá cơ sở, Bộ tiến hành rà soát giá cơ sở có thời điểm cuối ngày mới có giá cơ sở làm nền tảng xác định xu hướng tăng hay giảm, để điều hành hợp lý, gần nhất xu thế.

“Điều hành giá xăng dầu lúc nửa đêm đa số là tăng, còn điều hành giá xăng dầu ban ngày, đa số giảm để ổn định thị trường”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Chiều 9/4, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường quý I/2026

Từ 15h30 chiều nay (9/4), giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh, có loại giảm gần 10.000 đồng/lít. Cụ thể trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 giảm 2.393 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 2.993 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 9.872 đồng/lít; mazut 180CST 3.5S giảm 1.658 đồng/kg. Sau điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 9/4 là: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.344 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.543 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 32.969 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.613 đồng/kg

Cũng nói về vấn đề này, đại diện Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc điều hành nửa đêm chỉ xảy ra một số kỳ bất thường chứ không liên tục, xuất phát từ bám sát nhu cầu thực tế Nghị quyết 36 của Chính phủ, sau đó Nghị quyết 55 của Chính phủ quy định: “Khi giá cơ sở biến động tăng trên 15%, biến động giảm 10%, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định, việc điều hành cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật giá flat (giá cố định hoặc giá đồng loạt cho các loại xăng dầu) tại thị trường Singapore mới nhất, cập nhật giá cơ sở nhằm hạn chế tác động. Do đó, việc điều hành lúc nửa đêm, triển khai toàn quốc tránh xáo trộn, hạn chế đầu cơ, mua bán găm hàng.

Về nguồn cung xăng dầu, đại diện Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trên cơ sở cập nhật giá cơ sở của doanh nghiệp đầu mối, Bộ Công Thương được báo cáo các lô hàng vẫn triển khai trong kế hoạch, dù một số lô hàng bị vận chuyển gián đoạn nhất định. Trong tháng 3, doanh nghiệp xăng dầu đã tăng cường nhập khẩu khối lượng lớn trên 3 triệu m3, cùng lượng tồn kho trong nước đảm bảo nguồn cung trong tháng 4 đến tháng 5/2026.

Đối với xăng dầu hàng không, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, giá nhiên liệu Jet A1 có chi phí khai thác tăng. Nhưng với chỉ đạo của Chính phủ, sự chủ động của doanh nghiệp, nhiên liệu cơ bản duy trì không để gián đoạn khai thác. Dù chịu áp dụng lớn nhưng giải pháp đồng bộ cung cứng xăng dầu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.