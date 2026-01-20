Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56 năm 2025 và Nghị định 100 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực.



Bộ Công Thương đề xuất nâng mức bao tiêu điện khí LNG lên 75% trong 15 năm

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định mới đã đề xuất sửa đổi khoản 4 Điều 15 của Nghị định số 56 năm 2025.

Theo đó, mức sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn (Qc) của dự án nhiệt điện khí sử dụng LNG nhập khẩu sẽ được nâng lên mức không thấp hơn 75% sản lượng điện phát bình quân nhiều năm.

Đây là sự điều chỉnh đáng kể so với mức 65% được quy định trước đó.

Việc nâng tỉ lệ Qc này được đánh giá là một bước đi cần thiết để giúp các chủ đầu tư đảm bảo dòng tiền ổn định, từ đó có thể hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.



Không chỉ dừng lại ở con số sản lượng, thời gian áp dụng cơ chế này cũng được đề xuất kéo dài từ không quá 10 năm lên tối đa 15 năm kể từ ngày vận hành thương mại và tham gia thị trường điện.

Theo cơ quan soạn thảo, việc kéo dài thời gian áp dụng là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn các hợp đồng vay vốn quốc tế, thường kéo dài từ 12 đến 15 năm cho các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn.

Quy định này sẽ áp dụng cho các dự án vận hành trong giai đoạn từ khi Luật Điện lực 2024 có hiệu lực đến trước ngày 1-1-2031.

Mặc dù việc áp dụng Qc ở mức 75% có thể gây áp lực lên giá bán điện bán lẻ do chi phí nhiên liệu LNG nhập khẩu thường biến động, nhưng cơ quan soạn thảo cho rằng đây là cái giá hợp lý để đảm bảo cung ứng điện liên tục.

Chi phí cho việc thiếu điện hoặc mất điện cục bộ đối với nền kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với việc điều chỉnh cơ chế giá điện khí.

Đối với Nhà nước, các dự án điện khí LNG khi đi vào vận hành sẽ đóng góp đáng kể vào ngân sách thông qua các khoản thuế, phí, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng tại các địa phương nơi đặt nhà máy.

Hơn nữa, việc phát triển điện khí LNG được xem là cầu nối quan trọng trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.