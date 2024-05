Bộ Công an yêu cầu hàng loạt địa phương cung cấp tài liệu về dự án cây xanh, là những tỉnh nào?

Quảng Ngãi

Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra thông báo yêu cầu các sở ban ngành địa phương cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Văn bản do ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi ký có nội dung yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thị xã, và thành phố phải gấp rút rà soát và cung cấp mọi thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng cây xanh và chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023, báo Thanh Niên đưa tin.

Các báo cáo này cần được chuyển đến UBND tỉnh Quảng Ngãi (qua Sở Tài chính) muộn nhất là vào ngày 4/5, để UBND tỉnh Quảng Ngãi có thể nhanh chóng chuyển các thông tin này đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trước hạn chót vào ngày 6/5.

Hàng trăm cây xanh ở Quảng Ngãi chết khô. Ảnh: Báo NLĐ

Lâm Đồng

Ngày 4/ 5, Bộ Công an đang tiến hành điều tra về những nghi vấn vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có trụ sở ở Bình Phước và đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp các hồ sơ liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng được yêu cầu phải nộp các giấy tờ, hồ sơ bao gồm cả quá trình từ khi nộp đơn xin chủ trương, phê duyệt ngân sách, cho đến quá trình chọn thầu, ký hợp đồng, quản lý việc kiểm định và quyết toán công việc. Hơn nữa, UBND tỉnh Lâm Đồng cần cung cấp tất cả các hồ sơ liên quan đến việc đấu thầu các dự án liên quan đến việc trồng và bảo dưỡng cây xanh trong khu vực, cùng với các hồ sơ kiểm tra, thanh tra các dự án này, báo Pháp luật TP.HCM cho hay.

Để đáp ứng đúng hạn chót là ngày 6/5 theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương để thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin và báo cáo lên UBND tỉnh, sau đó chuyển đến Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an.

Quảng Trị

Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận với báo Lao Động rằng vào ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu cung cấptài liệu liên quan đến các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Sau khi có yêu cầu trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tổng hợp, cung cấp tài liệu liên quan.

Được biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Hà Tĩnh

Vào ngày 20/3, theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã chỉ định Sở này này làm cơ quan chủ trì để tổng hợp và báo cáo thông tin về những dự án trồng cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến năm 2023.

Sở này cũng cho biết, đã có một số địa phương gửi báo cáo về các dự án trồng cây xanh và đang thúc giục những huyện, thị xã chưa gửi báo cáo phải sớm hoàn thành và nộp cho UBND tỉnh.

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Thiện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết sau khi nhận được thông báo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo về Sở.

Thừa Thiên Huế

Ngày 25/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đã nhận được và phản hồi công văn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, yêu cầu cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan đến các dự án trồng và bảo dưỡng cây xanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu này, báo Lao Động cho biết.

Trước đó, vào ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi công văn đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề cập đến việc đang tiến hành kiểm tra, xác minh các dự án trồng và chăm sóc cây xanh do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các đơn vị khác liên quan đang triển khai tại hàng loạt tỉnh thành.

Ảnh minh họa: Báo Thừa Thiên Huế

Quảng Nam

Ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho báo Pháp luật Việt Nam biết, vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về việc khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo văn bản, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị liên quan thực hiện.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh; quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án. Cùng đó là thông tin về các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án; các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến thực hiện dự án.