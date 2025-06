Lên quan đường dây đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng, ngày 03/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu 04 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trước đó, hôm 29/5/2025, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung số 11/BKL-ANĐT-P4 đề nghị truy tố 141 bị can về các tội: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 322 và khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong 136 bị can bị điều tra tội Đánh bạc, có cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) Ngô Ngọc Đức và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Ông Hồ Đại Dũng (trái) và Ngô Ngọc Đức

Hiện, cơ quan CSĐT xác định có 4 bị can đang bỏ trốn đã bị truy nã gồm:

Phí Đức Giang (nam, sinh năm 1974, quê Bắc Ninh), hiện cư trú tại TP Vũng Tàu, không có tiền án tiền sự. Bị truy nã theo Quyết định số 799/QĐTN-ANĐT-P4.

Nguyễn Thị Nguyên (nữ, sinh năm 1979, quê Hà Nam), có tiền án về tội đánh bạc (án treo năm 2005). Bị truy nã theo Quyết định số 798/QĐTN-ANĐT-P4.

Lê Văn Thành (nam, sinh năm 1987, quê Hà Nội), có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Bị truy nã theo Quyết định số 797/QĐTN-ANĐT-P4.

Vũ Thanh Tùng (nam, sinh năm 1981, quê Nam Định), có tiền án về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Bị truy nã theo Quyết định số 800/QĐTN-ANĐT-P4.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Kim In Sung (67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty HSDVNCO.,LTD, về tội Tổ chức đánh bạc.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can ra đầu thú. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an coi đó là từ bỏ quyền bào chữa của bị can và bị đề nghị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc diễn ra trong thời gian dài, nhiều tình tiết phức tạp; có sự móc nối giữa các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài.

Do đó, việc điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club có nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả cán bộ, công chức Nhà nước, doanh nhân, với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn... hành vi của các bị can gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cần phải truy tố, xét xử nghiêm trước pháp luật.

Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club hồi tháng 6/2024- Ảnh: Chinhphu.vn

Cơ quan điều tra xác định, việc King Club cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng, được thua bằng tiền là trái phép.

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị can vẫn nhiều lần tổ chức cho 136 "con bạc" người Việt Nam vào đánh bạc trái phép, bằng hình thức chơi như Slot, Roulette, Baccarat... được thua bằng tiền.

Theo dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/4/2024, tổng số tiền đánh bạc là hơn 111 triệu USD, tương đương hơn 2.680 tỷ đồng. Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,4 triệu USD, tương đương hơn 228 tỷ đồng.

Đối với các bị can đánh bạc, Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc họ thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên; cho phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng được thua bằng tiền tại King Club.