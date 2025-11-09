Bộ Công an thông tin về hai vụ án liên quan đến Hoàng Hường và Ngân 98

Kê biên tài sản ước tính trị giá trên 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 8/11, phóng viên đặt câu hỏi về vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Ngân 98; giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử?

Trả lời câu hỏi liên quan đến hai vụ án kể trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Vụ án Hoàng Hường , Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại họp báo. Ảnh Như Ý

Ngày 27/10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (SN 1993), trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội, cũng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

"Đây là đối tượng giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế thu nhập. Bên cạnh đó, có thông tin mới là Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường với ước tính trị giá trên 300 tỷ để khắc phục hậu quả thiệt hại vụ án" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Liên quan vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Chánh Văn Phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về các hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ".

"Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật, thông tin cho các cơ quan báo chí", ông nói.

Hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử chỉ một số ít trà trộn

Trả lời câu hỏi tại họp báo về chống hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện có sự tăng trưởng tốt, dự kiến năm 2025 tăng từ 25 – 27%, mức rất cao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Như Ý

Theo ông, các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử, cơ bản không có hàng giả, hàng nhái, chỉ một số ít trà trộn thông qua phương thức này, và việc này liên quan đến công tác phòng, chống.

Giải pháp, ông Tân nói, hiện nay đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính phủ cũng đang báo cáo Quốc hội xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan.

Cũng theo Bộ Công Thương, đợt giữa năm này, đã có “tháng cao điểm”, qua đó đã ngăn chặn đầy lùi tình trạng này. “Chúng tôi vẫn xác định việc này phải làm thường xuyên, liên tục”, ông Sinh nói.

Thứ trưởng Công Thương cũng cho biết, trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử cũng được yêu cầu rõ, phải kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ phải đầy đủ, giao nhận hàng cũng phải được kiểm tra, giám sát đầy đủ. Đặc biệt, nếu phát hiện có hàng giả, hàng nhái, trong 24h phải dỡ bỏ gian hàng.

Giải pháp đặc biệt quan trọng khác, theo ông Tân, các lực lượng chức năng phải “tấn công mạnh” vào các kho hàng, cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái và các giải pháp này vẫn đang thực hiện.