Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1891 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025, trong đó có việc sang tên xe bằng hình thức trực tuyến.

Bộ Công an sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công

Theo đó, quyết định đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công.

Cụ thể, về thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe), nội dung đơn giản hóa gồm: Thí điểm triển khai giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công; thực hiện triển khai đối với các địa phương có dữ liệu hôn nhân đầy đủ.

Lý do thay thế hợp đồng mua bán xe công chứng, chứng thực bằng dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện cho người dân.

Bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trước đó, vào tháng 5-2025, tại TP HCM, đã triển khai thí điểm việc sang tên xe bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, các yêu cầu để thực hiện được các thủ tục mua bán xe cũ là người mua và người bán phải có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp độ 2, và có địa chỉ thường trú tại TP HCM. Quy trình này bắt buộc thực hiện chính chủ.

Trường hợp người bán xe đã kết hôn, cần xác thực giao dịch từ tài khoản VNeID của cả hai vợ chồng, theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Khi đã đạt đủ các yêu cầu trên, việc mua bán, sang tên xe qua nền tảng trực tuyến được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chủ xe truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đăng nhập bằng tài khoản VNeID cấp độ 2. Tiếp theo, chọn mục chuyển quyền sở hữu xe, kê khai các thông tin của xe cần bán, đồng sở hữu của người bán (nếu có), người mua xe.

Cổng dịch vụ công sau đó sẽ xác thực các thông tin trên từ hệ thống đăng ký xe của Cục cảnh sát giao thông và cơ sở dữ liệu dân cư của Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Người bán kiểm tra thông tin, sau đó xác nhận trên VNeID.

Bước 2: Nếu các thông tin trên hợp lệ, Cổng dịch vụ công gửi thông tin giao dịch đến tài khoản VNeID của các bên liên quan để xác nhận kèm chữ ký số. Nếu sau 30 ngày mà một trong các cá nhân không xác nhận các thông tin trên, giao dịch sẽ bị hủy.

Bước 3: Nếu tất cả các bên liên quan xác nhận, Cổng dịch vụ công sẽ gửi thông tin giao dịch trên cho hệ thống đăng ký xe và người bán để thực hiện thủ tục thu hồi biển số định danh (hệ thống tự tạo mẫu giấy, người dân không cần kê khai). Hệ thống thuế điện tử tự động thu lệ phí trước bạ của người mua.

Bước 4: Sau khi người mua hoàn tất nộp lệ phí trước bạ, hệ thống tạo tờ khai đăng ký, và gửi kết quả cho Cổng dịch vụ công để thông báo cho người mua đã hoàn tất thủ tục đăng ký.