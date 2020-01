Bộ Công an thăng cấp hàm cho cảnh sát khu vực bị đâm vào ngày 30 Tết

Ngày 25-1 (nhằm mùng 1 Tết), thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu đại úy Nguyễn Thanh Hải (cảnh sát khu vực thuộc Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều) - người đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào ngày 24 tháng 1 (nhằm ngày 30 Tết).

Đại diện Bộ Công an và Công an TP Cần Thơ tại lễ truy điệu

Tại lễ truy điệu, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân của đại uý Nguyễn Thanh Hải. Đại uý Hải hy sinh để lại người vợ trẻ và 2 con thơ dại. Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại uý lên thiếu tá đối với ông Nguyễn Thanh Hải từ ngày 24-2-2020. Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ đã hỗ trợ gia đình người chiến sĩ công an này 150 triệu đồng.



Hai con thơ của anh Hải

Giám đốc Công an TP Cần Thơ động viên vợ ông Hải

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24-1, đại úy Nguyễn Thanh Hải đang mặc trang phục cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, em ruột Minh) dùng dao (loại dao mác) truy đuổi quyết liệt để đâm đại úy Hải.



2 nghi phạm Giàu và Minh

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng đại úy Hải đã tử vong khoảng 1 giờ sau đó tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh 2 đối tượng trên. Minh từng có 1 tiền án 9 năm tù về tội "Xúc phạm Quốc kỳ", Giàu có 1 tiền án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".