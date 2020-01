Người đàn ông 44 tuổi đòi nợ bạn gái 19 tuổi không được cầm dao đâm "mẹ vợ"

Mấy ngày gần đây, đồn công an thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) nhận được điện báo từ người dân tên Giả Tĩnh thông báo rằng bạn trai cầm dao đâm mẹ mình ngay trong nhà.



Theo như điều tra được biết, tháng 4/2019, qua người quen, đối tượng Mai Hưng (44 tuổi) người Hắc Long Giang quen biết với Giả Tĩnh (19 tuổi). Sau một thời gian quen biết, hai người phát triển lên quan hệ hẹn hò, từ đó đối tượng lại càng hết mực chiều chuộng bạn gái.

Hung khí đối tượng sử dụng khi gây án

Trong thời gian qua lại với nhau, do bố mắc bệnh nặng, chị này nhiều lần mượn tiền của đối tượng, lần mượn nhiều nhất số tiền lên đến 3.6 vạn NDT (khoảng hơn 120 triệu đồng). Ngoài số tiền cho mượn cộng thêm số tiền chi tiêu hàng ngày trong mỗi lần hai bên hẹn hò, tính đến thời điểm hiện tại anh ta đã phải chi khoảng 8 vạn NDT (khoảng 280 triệu đồng).

Được hỏi về số tiền trên, chị này cũng thừa nhận mình mượn bạn trai tổng cộng hơn 6 vạn NDT (khoảng 200 triệu đồng) để chữa bệnh cho bố.

Vài ngày gần đây, do Tết cận kề, bạn bè của đối tượng trước đó cho anh ta vay tiền cho bạn gái giờ bắt đầu quay lại đòi. Anh ta rất hi vọng chị này có thể trả trước một chút cho anh. Tuy nhiên do bố mẹ bạn gái hiện đã ly hôn, mẹ chị này bà Hoàng lại tỏ ra vô cùng thờ ơ đồng thời nói rằng mình không hề biết đến số tiền trên, số tiền này không có liên quan đến mình. Trong lúc nói qua nói lại, mỗi người một ý tức giận, anh ta liền cầm dao đâm nhiều nhát về phía bà.

Hiện đối tượng bị cảnh sát tạm giam 10 ngày, nộp phạt 500 NDT vì hành vi gây thương tích cho người khác.

Theo Bandao Chen Bao