Bộ Công an sắp xếp, điều động, bổ nhiệm hàng trăm lãnh đạo công an nhiều tỉnh, thành

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ Công an các đơn vị, địa phương theo Đề án của Bộ Công an.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai giảm 2 đơn vị cấp phòng (từ 28 đơn vị, còn 26 đơn vị).

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định kiện toàn các đơn vị (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong đó, sáp nhập đơn vị Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và đơn vị Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Sáp nhập phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh thành Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và 2 đơn vị thuộc Khối An ninh thành đơn vị mới.

Theo đó, Công an tỉnh có quyết định điều động, bố trí hơn 40 vị trí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.

Công an Hà Nội, Đà Nẵng sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị

Trước đó, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ. Cụ thể, tại Hà Nội, Công an thành phố giảm 4 đơn vị cấp phòng, từ 37 phòng còn 33 phòng.

Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ và sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh.

Công an TP Hà Nội công bố quyết định về cán bộ (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ)

Đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn của Công an TP Hà Nội, tác động trực tiếp đến 11 đơn vị cấp Phòng, 30 Công an cấp huyện và trên 2.000 cán bộ chiến sĩ (trong đó, có trên 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, cấp Đội).

Chiều 31/8, Công an TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định về tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng, công an các đơn vị, địa phương và công tác cán bộ cấp phòng, quận, huyện.

Theo quyết định của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng có 27 đơn vị cấp phòng, có 4 đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể gồm Phòng Tình báo, Phòng Ngoại tuyến, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Cảnh sát môi trường.

Công an TP Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 27 lãnh đạo cấp phòng và công an quận, 87 cán bộ chỉ huy cấp đội và 74 cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ.

Trong đó, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Trưởng công an quận Hải Châu; Thượng tá Nguyễn Bảy, Trưởng phòng Tình báo giữ chức vụ Chánh thanh tra Công an TP Đà Nẵng...

Công an TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định việc điều động, bố trí công tác 18 phó phòng và tương đương các đơn vị sáp nhập, giải thể và điều động cán bộ theo yêu cầu công tác giữ chức vụ phó phòng, phó công an các quận.

Cũng trong ngày 31/8, Công an TP Hải Phòng tổ chức buổi lễ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự.

Theo đó, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ký các quyết định bố trí, điều động đối với 32 Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố.

Tại Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn có 37 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố được luân chuyển, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Trong đó, Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) được luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng CATP Lạng Sơn kể từ ngày 1/9, thời hạn 5 năm.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung đảm nhiệm vị trí thay Đại tá Nguyễn Hữu Thăng cũng vừa nhận quyết định luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Lạng Sơn.