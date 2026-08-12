Bộ Công an phục hồi điều tra, yêu cầu Thái Văn Tự ra đầu thú

Bộ Công an yêu cầu bị can Thái Văn Tự ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 11/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án “Thái Văn Tự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác, theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can số 989/QĐ-ANĐT-P3 ngày 5/8/2026.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can số 02/ANĐT ngày 5/1/2012 và Quyết định truy nã số 12/ANĐT ngày 14/2/2012 đối với Thái Văn Tự.

Thái Văn Tự sinh ngày 20/10/1979 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, theo Công giáo, nghề nghiệp lao động tự do.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn của Thái Văn Tự là xóm Quang Long, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; nay là xóm Quang Long, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

Bị can Thái Văn Tự - Ảnh: Bộ Công an

Thái Văn Tự bị khởi tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay được quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Thái Văn Tự ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bộ Công an cũng thông báo, nếu phát hiện Thái Văn Tự đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; điện thoại 069.220.9109 hoặc 069.220.9138.