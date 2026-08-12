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Bộ Công an phục hồi điều tra, yêu cầu Nguyễn Xuân Kim ra đầu thú

Trang Anh
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Bộ Công an phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Xuân Kim, đồng thời yêu cầu người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Ngày 11/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án “Nguyễn Xuân Kim hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 01/ANĐT ngày 5/1/2012 và Quyết định truy nã số 11/ANĐT ngày 14/2/2012 đối với Nguyễn Xuân Kim.

Nguyễn Xuân Kim, sinh ngày 26/9/1980 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Công giáo, nghề nghiệp lao động tự do.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn của Nguyễn Xuân Kim là xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; nay là khối Đồng Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Xuân Kim bị khởi tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay được quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

Bị can Nguyễn Xuân Kim - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Xuân Kim ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện Nguyễn Xuân Kim đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Xuân Kim, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069.220.9109 hoặc 069.220.9138.

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