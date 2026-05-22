Theo thông tin công dân gửi đến Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 28/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại việc chia sẻ dữ liệu camera với Công an cấp xã có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Trả lời về nội dung này, Bộ Công an cho biết việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với lực lượng Công an cấp xã là “yêu cầu khách quan”, phù hợp với thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự hiện nay, đồng thời là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa bàn cơ sở.

Theo Bộ Công an, trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, phạm vi hoạt động rộng, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng Công an cấp xã với vai trò trực tiếp nắm địa bàn cần có thêm các nguồn thông tin liên quan để kịp thời phát hiện từ sớm, xác minh nhanh và xử lý các vụ việc phát sinh.

“Việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera xã hội hóa giúp bổ sung nguồn thông tin trực quan, liên tục theo thời gian thực, qua đó nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”, Bộ Công an nêu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cho rằng dữ liệu từ các hệ thống camera còn là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, lực lượng chức năng có thể tăng cường giám sát, điều hành giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý đô thị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Theo Bộ Công an, hiện nay các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đầu tư số lượng lớn hệ thống camera phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh riêng. Tuy nhiên, việc khai thác vẫn còn phân tán, thiếu kết nối nên hiệu quả sử dụng chưa cao.

Do đó, việc thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với lực lượng Công an cấp xã được cho là sẽ góp phần tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội đã đầu tư, hình thành mạng lưới giám sát rộng khắp, liên thông, qua đó nâng cao giá trị khai thác dữ liệu và tránh lãng phí.

“Từ các phân tích nêu trên, có thể thấy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera với Công an cấp xã không chỉ là nhu cầu thực tiễn cấp thiết mà còn là giải pháp có ý nghĩa lâu dài trong việc nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường quản lý nhà nước và phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại”, Bộ Công an nhấn mạnh.