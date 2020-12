Bộ Công an ngăn chặn hàng loạt bất động sản ở TPHCM và Đồng Nai

Ngăn chặn loạt bất động sản

Các thửa đất nói trên nằm trong tổng số 33 thửa đất tại TPHCM (ngoài Bình Tân, còn 4 thửa đất khác tại quận Thủ Đức), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới các thửa đất. Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương.

TPHCM ngăn chặn 33 thửa đất ở quận Bình Tận và Thủ Đức mang tên bà Trần Uyên Phương.

Theo UBND TPHCM, sau khi nhận được văn bản số 4611/VPCQCSĐT-P4 của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TPHCM cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp…) và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương.

Trong đó, tại quận Thủ Đức gồm thửa 1186-100 rộng 847m2; thửa 1186-101 rộng 837m3; thửa 1186-102 rộng 833m2 và thửa 1186-112 rộng 822m2 thuộc tờ bản đồ số 4, tại phường Hiệp Bình Chánh. Tại quận Bình Tân gồm 29 thửa từ thửa 454 đến 482, thuộc tờ bản đồ số 107, địa chỉ một phần căn nhà số 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Tương tự, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình bà Uyên Phương gồm Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số cá nhân khác.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành thực hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.

Từ các đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng chuyển dịch các tài sản, bất động sản nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhiều người tố cáo

Trước đó, ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về các cá nhân Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương và một số cá nhân khác có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Các thửa đất bị Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn mang tên bà Trần Uyên Phương đang dính tranh chấp.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) cũng có đơn gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, tố cáo hành vi của ông Nguyễn Phi Long (ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TPHCM) và bà Phương lập hợp đồng giả cách để chiếm đoạt khu đất rộng gần 3.000m2 ở số 230 Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TPHCM.