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Bộ Công an lý giải việc ô tô Bugatti bị phạt nguội nhầm

Minh Tuệ
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Cục CSGT xác minh nguyên nhân thông báo phạt nguội với ô tô 90A-000.XX mặc dù chủ xe khẳng định chưa từng tới địa điểm vi phạm.

Bộ Công an vừa trả lời thắc mắc của công dân T.T.C.T. liên quan việc bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội .

“Tôi nhận được lỗi phạt nguội vượt tốc độ vào ngày 21/12/2024 cho ô tô 90A - 000.XX tại tỉnh Quảng Bình nhưng tôi chưa từng tới địa điểm đó tại thời điểm ấy. Sau khi liên hệ với CSGT, tôi được yêu cầu tới trụ sở làm việc số 128 Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Trị) hoặc số 14 Phan Chu Trinh (Hải Phòng), song tôi không có đủ điều kiện tới hai địa điểm đó. Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra tình trạng và xử lý”, chị T.T.C.T. trình bày.

Bộ Công an lý giải lý do phạt nguội ô tô Bugatti nhầm trong năm 2024 - Ảnh 1.

Camera ghi nhận vi phạm giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT (Bộ Công an) chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh. Qua tra cứu dữ liệu đăng ký, ô tô mang biển số 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen, nhãn hiệu Bugatti.

Đối với thông tin vi phạm được ghi nhận vào hồi 6h15 ngày 21/12/2024 tại Km 703 Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy phương tiện vi phạm là xe mang biển kiểm soát 90A-000.XX có nền màu xanh , chữ và số màu trắng (không phải xe 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen).

Theo Cục CSGT, nguyên nhân phát sinh thông báo vi phạm đối với biển kiểm soát 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen được xác định do hệ thống camera nhận dạng nhầm màu nền biển số, dẫn đến việc xác định không chính xác phương tiện vi phạm.

Sau khi xác minh, ngày 17/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã cập nhật, chuyển trạng thái đối với trường hợp nêu trên từ “vi phạm” sang “không vi phạm”. Kết quả xử lý đã được thông báo tới chị T.

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Quảng Bình

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