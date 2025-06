Ngày 23/6, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chăn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết công cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra ngày càng quyết liệt.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cũng cho biết, ngay từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã xác định đấu tranh với tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm.

Đến nay, toàn lực lượng đã khởi tố 124 vụ với 297 bị can; riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 vụ, hơn 100 bị can, thu giữ số hàng giả trị giá hơn 12.000 tỷ đồng. Công an địa phương xử lý hành chính gần 1.000 vụ, thu phạt trên 15 tỷ đồng.

Nổi bật là hai hệ sinh thái doanh nghiệp vi phạm lớn: Z Holding và Big Holding . Z Holding bị xác định đã bán gần 7.000 tỷ đồng hàng giả (sữa bột Hiup); Big Holding khoảng 4.000 tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc thông đồng với các đơn vị kiểm nghiệm cung cấp các kết quả khống, câu kết móc nối với các cơ quan nhà nước để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho các nhà máy sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, thời gian tới, với mục tiêu phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nói chung, đặc biệt là an toàn thực phẩm và thuốc chữa bệnh, Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao, khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật theo hướng phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi nhưng không buông lỏng quản lý.



Cũng theo Thứ trưởng, một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an trong khuôn khổ Đề án 06 là phối hợp xây dựng nền tảng dữ liệu về xuất xứ hàng hóa. Hiện Bộ Công an đang cùng Bộ Công Thương và VNPT triển khai xây dựng hệ thống này, dự kiến đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm nay.