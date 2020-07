Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ án giang hồ đất Cảng bị bắn trọng thương

Ngày 1/7/2020, Thượng tướng Lê Quý Vương. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Cục Cảnh điều tra tội phạm tội phạm về trật tự xã hội và Công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ bắn người xảy ra tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trong thư khen nêu rõ, gày 21/6, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra ngày 14/6/2020, tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng,bắt đối tượng gây án là Vũ Quốc Long (sinh năm 1969) thu giữ 1 khẩu súng và 215 viên đạn súng săn cùng nhiều vật chứng.



Kết quả này thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an thành phố Hải Phòng với với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tập trung điều tra, làm rõ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự....

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm....

Trước đó, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, sau khi dành thời gian "theo" Tô Thắng Lợi (sinh 1970, trú tại Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), nắm được thói quen sinh hoạt của "con mồi", Long thấy Lợi thường ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng.

Thấy đây là điểm đông người tập trung, phương tiện dễ dàng qua lại, Long quyết định ra tay hành động.

Ngày 13/6, anh ta thuê xe ô tô taxi Huyndai i10 màu bạc (được tháo mào và đồng hồ tính cước) biển kiểm soát 30E - 331.25 tại Hà Nội rồi đem súng, biển kiểm soát 15A - 409.23 gắn lên xe và chạy về Hải Phòng.

Khoảng 20h00 phút cùng ngày, Long vào ngõ 202 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng dùng cờ lê tháo biển kiểm soát 30E - 331.25 và lắp biển kiểm soát 15A - 409.23 vào xe ô tô rồi lên xe ngủ.

Khoảng 7h30 phút ngày 14/6, Long điều khiển xe đến số 17 Phan Bội Châu, phát hiện Tô Thắng Lợi nên quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ Lợi ngồi khoảng 10m).

Sau đó, Long hạ ghế phụ lái hết về phía sau, trèo ra ghế sau lấy túi đựng súng, lấy súng lắp đạn và nòng giảm thanh, lấy tấm che nắng mầu bạc giắt lên kính chắn gió để cho mọi người không nhìn thấy, hạ 3/4 kính phía sau bên phụ lái.

Lúc này, Long ngồi quỳ tại ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên cửa kính, hướng về Tô Thắng Lợi ngắm và bắn một phát trúng vào mặt.

Sau khi bắn xong, Long vất súng ở phía ghế sau, kéo ghế về vị trí ban đầu, dỡ tấm chống nắng xuống rồi sang ghế lái điều khiển xe bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố và đi về vào cuối ngõ 202 Phương Lưu.

Qua nhiều ngày truy tìm đối tượng, đến 7h ngày 21/6, xác định Long hiện đang ở trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, lập tức lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng lên đường, bắt giữ được đối tượng đang trốn tại địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.