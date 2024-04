Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu mà Cty CP Tập đoàn Thuận An (TAG) tham gia.

Lý do, C03 đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (đoạn Km Km20+500) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, gồm: Quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, Hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai Dự án và Gói thầu số 03, ký kết, thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng Dự án và Gói thầu số 03 cho đến nay.

Cục đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu (bản photocopy, đóng dấu treo, thống kê theo danh mục, không đóng dấu mật), gửi về C03.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột

Theo hồ sơ Dự án đường tránh Đông có chiều dài hơn 39,6km, tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu xây lắp (gói 3 và gói 4).

Năm 2021, chủ đầu tư dự án có quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (đoạn Km0+00 – Km20+500) Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Giá trúng thầu gần 515 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 481 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm: Cty TNHH An Nguyên (TP Buôn Ma Thuột), Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (TP Buôn Ma Thuột), Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Hà Nội), Cty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Người đại diện Cty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An để liên danh với 3 nhà thầu trên thực hiện Gói thầu số 03 là ông Trần Anh Quang, Phó Tổng Giám đốc.

Cũng theo tài liệu, Cty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An thi công phần nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT tuyến chính 5,9km từ Km11+100 đến Km16+300. Theo một nguồn tin, giá trị hợp đồng mà doanh nghiệp này đảm nhận trong Gói thầu số 03 khoảng 100 tỷ đồng, đến nay đã triển khai khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An thi công khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, Cty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An đổi tên thành Cty cổ phần Tập đoàn Thuận An vào năm 2023. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc (SN 1985) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974) là Chủ tịch HĐQT.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Cty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.