Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (nhà thầu, nhà đầu tư) sau khi Bộ Công an cho biết Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vi phạm quy định về đấu thầu.