Bộ Công an đang xác minh đối tượng đăng thông tin ‘lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024’

Tối 25/6, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng và tin nhắn liên quan đến đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên các nhóm học sinh như "Kid trộm đề văn", "Thi tốt nghiệp THPT 2024". Các thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng kể cả vào thời điểm giữa đêm, khiến một số thí sinh tin tưởng và chuẩn bị "học tủ" theo những thông tin đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã liên hệ với Bộ Công an để xác định và xử lý các đối tượng đăng tải thông tin không chính xác. Hiện tại, Bộ Công an đang tiến hành xác minh và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin sai lệch gây hoang mang. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin không đúng sự thật để tránh tạo ra hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình tâm lý của thí sinh dự thi. Những hành động đăng tải hay chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc sẽ bị đối mặt với hình thức xử lý bằng pháp luật.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho hay rằng Bộ đã nâng cao năng lực hỗ trợ cho ngành Giáo dục trong việc in ấn và sao chép đề thi. Đồng thời, Bộ Công an cũng đang nỗ lực phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thi cử, triệt phá các ổ nhóm mua bán thiết bị công nghệ nhằm gian lận và ngăn chặn thông tin sai lệch gây rối loạn dư luận, đảm bảo tính công bằng và nghiêm túc của kỳ thi.

Chiều nay ngày 26/6, hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm thủ tục dự thi, sửa chữa các thông tin sai lệch và được hướng dẫn về quy chế thi.

Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 1.071.393, tăng hơn 45.000 so với năm trước. Số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh.

Số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh đăng ký. Tổng cộng có 66.927 thí sinh miễn thi Ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh, trong đó có 21.554 thí sinh từ Hà Nội và 13.076 thí sinh từ TP HCM.