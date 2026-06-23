Bộ Công an có thông báo nóng, tất cả người dân trên cả nước chú ý

Người dân cần cập nhật ngay thông báo mới nhất từ Bộ Công an được gửi đến từng thuê bao.

Ngày 22/6, Bộ Công an đã gửi tin nhắn thông báo đến từng thuê bao với nội dung sau: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2026), đề nghị công dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (tàng trữ, mua bán, tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy...) hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp số hotline của Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an: 0769040404. Thông tin người cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Thông báo từ Bộ Công an được gửi đến từng người dân vào ngày 22/6. Ảnh: Đinh Anh

Theo đó, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền:

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa;

- Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc.

Về hình thức tố giác, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cơ quan có thẩm quyền dưới hình thức:

- Trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua điện thoại trực ban của cơ quan có thẩm quyền.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử, báo nói, báo hình hoặc qua ứng dụng VNeID.

- Cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua đơn, thư, được gửi qua đường bưu điện, giao liên.