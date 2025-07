Bộ công an cảnh báo thủ đoạn ép nạn nhân thành lừa đảo rồi lừa gia đình chuyển khoản

Theo Bộ Công an, ngày 24/7/2025, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc cô gái bị cưỡng ép giả mạo bị bắt cóc để tống tiền gia đình.

Khoảng 13 giờ, ngày 23/7/2025 Công an xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của gia đình anh Kh, trú tại thôn Bạc, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình về việc gia đình bị 1 đối tượng gọi điện thông báo con gái anh là cháu Đ.T.K.P, sinh năm 2007 đang bị chúng bắt cóc và yêu cầu gia đình phải chuyển cho chúng số tiền 200 triệu đồng “để chuộc”.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Lâm đã kịp thời báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời trao đổi với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, nhất là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các xã, phường trên địa bàn để nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, làm rõ.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Tổ công tác của Công an xã Thanh Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết liệt tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh… Kết quả đến hồi 18 giờ 30 phút, ngày 23/07/2025 đã tìm thấy cháu Đ.T.K.P đang trong một nhà nghỉ tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình…

Quá trình làm việc, cháu Đ.T.K.P cho biết: Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23/7/2025, cháu nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là Công an, nói cháu có liên quan đến một vụ án, đối tượng yêu cầu cháu P cài ứng dụng Zoom để “làm việc qua video”…

Trong lúc gọi Video, đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ giả như quyết định bắt, tạm giữ giả… khiến cháu P hoảng sợ. Sau đó đối tượng còn tiếp tục yêu cầu cháu P muốn “giải oan: phải chứng minh mình đang có 300 triệu đồng và yêu cầu P phải tìm nhà nghỉ kín đáo để tiếp tục "làm việc", đồng thời không được nói với ai…

Vì quá lo sợ, cháu P nói với mẹ lên Phủ Lý thăm bạn và đi đến nhà nghỉ làm theo yêu cầu của đối tượng, đối tượng tiếp tục gọi video, đe dọa cháu P phải tự trói tay chân, chụp ảnh rồi tự mình gửi cho gia đình với nội dung "con bị bắt cóc" và yêu cầu chuẩn bị tiền chuộc, nếu không sẽ giết P….

Đúng lúc cháu P ngày một hoang mang, hoảng sợ thì rất may mắn đã được lực lượng Công an tìm thấy và đưa về nhà an toàn …

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, lãnh đạo xã Thanh Lâm đã tới động viên, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình nói chung, Công an xã Thanh Lâm nói riêng và gia đình anh Kh…

Việc xác minh, làm rõ, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Công an xã Thanh Lâm và Phòng Cảnh sát hình sự được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân khen ngợi. Sau vụ việc, Công an xã Thanh Lâm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung, tội phạm trên không gian mạng nói riêng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp Nhân dân.