Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nêu trên.



Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan ra toà sơ thẩm giai đoạn 1. Ảnh: Ý Linh

Kết luận Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định trong việc phát hành 25 gói trái phiếu "khống" (308.691.388 trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP HCM với tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hành vi Rửa tiền đối với số tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội "tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Ngoài ra, hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" đối với số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, nguồn tiền phạm tội "Tham ô tài sản" tại Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên cá nhân/tổ chức, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho mục đích khác nhau.

Theo đó, số tiền này được dùng để trả gốc, lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay của SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của ngân hàng; chi cho dự án đang triển khai dở dang, như Dự án Mũi Đèn Đỏ… Bên cạnh đó, số tiền này còn dùng để trả khoản vay của các ngân hàng khác, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (chồng bị can Lan)…

Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan khai rằng tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cho những người tin cậy và lãnh đạo Ngân hàng SCB lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài. Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền 4,5 tỉ USD. Trong đó, theo Cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sử dụng nhiều hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD; số tiền hơn 3 tỉ USD được chuyển ngược về Việt Nam một cách trái pháp luật.

Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra cũng nêu rõ xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Do vậy, Cơ quan điều tra đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.