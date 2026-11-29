Tôi kể lại với chồng. Anh im lặng một lúc rồi nói sẽ đến thăm nơi bố làm việc. Cuối tuần đó, cả nhà cùng đến trung tâm.

Bố chồng tôi nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm việc. Trước đó, ông luôn bận rộn, sáng đi sớm, tối về muộn. Tôi nghĩ nghỉ hưu rồi ông sẽ có thời gian chăm sóc sức khỏe, đi chơi với bạn bè và tận hưởng cuộc sống.

Nhưng chỉ sau 2 tháng, ông đã nói muốn tìm việc làm lại. Ông bảo ở nhà buồn, không quen ngồi yên. Chồng tôi phản đối vì cho rằng bố đã lớn tuổi, không cần phải vất vả kiếm tiền nữa. Anh nói gia đình có thể lo cho ông, chỉ cần ông nghỉ ngơi.

Mẹ chồng tôi lại không phản đối. Bà thường chuẩn bị cơm sớm, để ông đi làm thử vài buổi. Tôi thấy lạ nên hỏi, bà chỉ nói rằng bố chồng tôi có lý do riêng, cứ để ông làm điều mình muốn.

Một hôm, tôi đến nhà đúng lúc bố chồng đang chuẩn bị đi. Ông mặc bộ quần áo cũ, cầm theo chiếc túi vải và nói mình đến một trung tâm dạy nghề gần nhà. Tôi hỏi ông làm gì ở đó, ông ngập ngừng rồi bảo chỉ phụ giúp vài việc.

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Sau này, tôi mới biết ông đang tình nguyện hướng dẫn những người trẻ học nghề sửa chữa điện dân dụng. Khi còn đi làm, ông từng là thợ kỹ thuật, nhưng sau khi nghỉ hưu, ông cảm thấy kiến thức của mình chẳng còn hữu ích với ai. Một người bạn cũ mời ông đến trung tâm, nơi có nhiều thanh niên chưa có nghề ổn định.

Mẹ chồng biết chuyện từ đầu. Bà không nói với các con vì sợ mọi người nghĩ ông đang cố làm việc quá sức hoặc không biết tận hưởng tuổi già. Bà chỉ muốn ông tìm lại cảm giác mình còn có ích.

Tôi kể lại với chồng. Anh im lặng một lúc rồi nói sẽ đến thăm nơi bố làm việc. Cuối tuần đó, cả nhà cùng đến trung tâm. Tôi nhìn thấy bố chồng đang kiên nhẫn chỉ cho một cậu học viên cách kiểm tra đường điện. Ông cười rất vui, khác hẳn vẻ buồn bã khi ở nhà.

Tôi hiểu rằng nghỉ hưu không có nghĩa là một người phải ngừng cống hiến. Có người cần nghỉ ngơi, nhưng cũng có người cần được tiếp tục làm điều khiến họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng khổ nỗi người ngoài nói ra nói vào làm con như chúng tôi cũng rất áp lực. Tôi có nên khuyên bố nghỉ việc hay làm cái gì khác nhẹ nhàng hơn?