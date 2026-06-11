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Bố chồng đột nhiên yêu cầu chụp ảnh cả gia đình, một tuần sau ông đưa ra đề nghị khiến tôi vừa lo vừa rối

Vỹ Đình
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Chuyện xảy ra cách đây khoảng một tháng nhưng đến giờ tôi vẫn thấy trong lòng rất rối.

Hôm đó là cuối tuần, bố chồng bất ngờ gọi tất cả con cháu về ăn cơm. Nhà tôi đông người nên chuyện tụ họp đủ mặt khá hiếm. Sau bữa ăn, ông còn bảo cả nhà đứng trước sân chụp một bức ảnh chung thật chỉnh tề. Mọi người đều thấy lạ vì bình thường bố chồng tôi rất ít khi thích chụp ảnh.

Ông còn dặn nhiếp ảnh chụp nhiều kiểu, chụp riêng từng gia đình nhỏ rồi chụp đại gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc ông vui vì con cháu đông đủ.

Nhưng một tuần sau, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng và đưa cho tôi xem một xấp giấy tờ. Đó là hồ sơ khám bệnh của bố chồng. Ông vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu, bác sĩ nói còn phải làm thêm xét nghiệm để đánh giá mức độ.

Tôi chết lặng.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng nói bố chưa muốn nói với các con ngay vì sợ cả nhà hoang mang. Bức ảnh hôm trước là do ông muốn “có một tấm hình đầy đủ con cháu phòng khi sau này cần”.

Điều khiến tôi rối hơn là bố chồng sau đó lại gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông bảo nếu bệnh tình xấu đi, ông muốn tôi là người đứng ra giữ giấy tờ viện phí và tiền bạc, vì ông tin tôi cẩn thận và công bằng. Ông còn nói đừng nói với chồng tôi lúc này vì anh đang áp lực công việc.

Từ hôm đó, tôi sống trong cảm giác rất khó xử. Một mặt, tôi hiểu bố chồng tin tưởng mình. Mặt khác, tôi cảm thấy mình đang bị đặt vào giữa một bí mật lớn của gia đình. Chồng tôi vẫn vô tư mỗi ngày, không hề biết bố mình đang đối mặt với chuyện gì. Tôi nhìn anh mà thấy áy náy vô cùng.

Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Nếu giữ kín, tôi sợ sau này chồng trách mình giấu chuyện lớn như vậy. Nhưng nếu nói ra trái ý bố chồng, tôi lại thấy mình phụ lòng tin của ông.

Có ai từng ở trong tình huống giống tôi chưa? Theo mọi người, tôi nên tiếp tục giữ bí mật theo ý bố chồng hay tìm cách nói dần cho chồng biết? Tôi thật sự đang rất rối.

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