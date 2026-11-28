Bộ Chính trị quy định hành vi cố ý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện giải trình, tùy tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định 231 của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng (có hiệu lực từ ngày 25/11).

Quy định 231 gồm 3 chương, 8 điều, áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4. (Ảnh: TTXVN)

7 nhóm hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình

Bộ Chính trị quy định 7 nhóm hành vi vi phạm về trách nhiệm giải trình.

Một là không thực hiện giải trình khi có yêu cầu theo quy định mà không có lý do chính đáng; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận sau giải trình.

Hai là cố ý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc thực hiện giải trình.

Ba là cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc cản trở việc thực hiện giải trình. Không lưu trữ, quản lý hồ sơ giải trình theo quy định.

Bốn là yêu cầu giải trình không đúng thẩm quyền, không có căn cứ hoặc không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Năm là trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin, kết quả giải trình không được phép công khai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng được cung cấp thông tin theo quy định.

Sáu là ép buộc chủ thể có trách nhiệm giải trình nhận trách nhiệm hoặc thay đổi kết quả giải trình; đe doạ, trả thù, trù dập, gây sức ép đối với chủ thể có trách nhiệm giải trình, chủ thể có quyền yêu cầu giải trình hoặc với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ giải trình.

Bảy là lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để can thiệp trái quy định hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Bộ Chính trị yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Quy định này, căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tương ứng với mức độ vi phạm hoặc các biện pháp xử lý khác theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó

Theo Bộ Chính trị, trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình.

Về nguyên tắc thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

“ Quyền hạn đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó. Phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan ”, Quy định nêu rõ.

Bộ Chính trị lưu ý việc yêu cầu giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục; không được lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên có trách nhiệm giải trình những vấn đề cần làm rõ thuộc trách nhiệm của mình khi có yêu cầu. Nội dung giải trình phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, xử lý khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

Việc giải trình được thực hiện trực tiếp tại hội nghị, cuộc họp do cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu giải trình tổ chức hoặc tại hội nghị cấp ủy, cuộc họp chi bộ nơi cấp ủy viên, đảng viên yêu cầu giải trình là thành viên, tham gia sinh hoạt.

Kết quả giải trình phải được lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải trình theo quy định. Đây là cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đưa kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ.

Ban Nội chính Trung ương được giao chủ trì hướng dẫn cụ thể về nội dung, trình tự, cách thức giải trình, quản lý hồ sơ, dữ liệu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.