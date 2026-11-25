Theo Kết luận số 128-KL/TW về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia.

Ngày 20/11, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 128-KL/TW về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Cho phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa như Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã được áp dụng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh uỷ Khánh Hoà tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến xác đáng của các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

(i) Xác định rõ vị trí, vai trò chiến lược, lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong trong tổng thể phát triển quốc gia, nhất là chủ trương xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển hệ thống logistics và các cực tăng trưởng mới.

(ii) Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị thực sự hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh gắn với kiểm soát quyền lực.

(iii) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chí để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành khu vực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển, kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và tăng trưởng chung của đất nước; rà soát kỹ, bảo đảm khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội, gắn chặt phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, chăm lo đời sống Nhân dân và lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Tỉnh uỷ Khánh Hoà chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo theo quy định.



