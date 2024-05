Sáng 31-5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết dự thảo nghị quyết gồm 14 chính sách đặc thù áp dụng với Nghệ An. Trong số các chính sách tương tự đã áp dụng ở một số địa phương, dự thảo đề xuất các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây Nghệ An.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỉ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1.

HĐND TP Vinh được thành lập 3 ban, gồm: Ban pháp chế, Ban kinh tế-ngân sách, Ban văn hóa - xã hội; có không quá 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. UBND TP Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.

Đối với nhóm chính sách đặc thù riêng với Nghệ An, dự thảo đề xuất cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, nhằm đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết cơ bản nhất trí với các chính sách đặc thù được đề xuất áp dụng cho Nghệ An.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo thẩm tra. Ảnh: Phạm Thắng

Trong đó, chính sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng ngân sách cấp mình để hỗ trợ tỉnh Nghệ An… sẽ góp phần tăng cường nguồn lực cho địa phương này thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây Nghệ An.

Đây là các địa bàn có tiềm năng về tài nguyên, du lịch gắn với văn hóa nhưng có tỉ lệ hộ nghèo cao so với các huyện đồng bằng và đô thị. Vì thế, việc có cơ chế bổ sung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn này là cần thiết và phù hợp.

Đối với đề xuất về tổ chức bộ máy tại TP Vinh, ông Lê Quang Mạnh cho hay nội dung này đã được Bộ Chính trị đồng ý tại văn bản số 10036-CV/VPTW ngày 27-52024. TP Vinh đang thực hiện mở rộng địa giới đơn vị hành chính, dự kiến sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc. Sau khi mở rộng, khối lượng công việc sẽ tăng lên, đòi hỏi phải tăng cường bộ máy quản lý.

Đồng thời, việc bổ sung chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy cho TP Vinh là cần thiết để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ và là một trong những đô thị lớn của cả nước.

Theo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, việc tăng cường tổ chức bộ máy cho một số cơ quan của tỉnh Nghệ An sẽ không làm tăng biên chế hành chính do khi sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP Vinh đã tinh gọn đáng kể tổ chức bộ máy và biên chế.

Với đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch, đây là nội dung liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của trung ương của Bộ Chính trị. Chính sách này đã được báo cáo và được Bộ Chính trị có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 10036-CV/VPTW ngày 27-5-2024 của Văn phòng trung ương Đảng.