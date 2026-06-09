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Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh

Anh Thư
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Praearcturus gigas là loại bọ cạp lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, sống vào khoảng 415 triệu năm trước.

Với chiều dài khoảng 1 m và càng dài hơn 16 cm, bọ cạp Praearcturus gigas là một kẻ săn mồi đáng gờm từng rình rập trên các vùng đồng bằng ngập lũ khoảng 415 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Devon.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Palaeontology, loài bọ cạp mới này đã được xác định dựa trên một loạt mẫu vật được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Anh kể từ thế kỷ thứ 19.

Tuy nhiên, nó đã trải qua nhiều lần bị phân loại lầm lẫn hoặc không rõ ràng.

Bọ cạp khổng lồ dài 1 mét xuất hiện ở Anh - Ảnh 1.

Bọ cạp khổng lồ Praearcturus gigas - Ảnh đồ họa: Franz Anthony

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Richard Howard từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh) đã sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại và so sánh với các loài hóa thạch để đưa ra giả thuyết rằng những mẫu vật đặc biệt họ tìm thấy là một loài bọ cạp.

"Bằng cách kết hợp các mẫu vật từ nhiều bộ sưu tập và sử dụng các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, chúng tôi đã có thể xây dựng một bức tranh rõ nét hơn về loài động vật này so với trước đây, điều này thực sự rất thú vị” - tiến sĩ Russell Garwood, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Theo các tác giả, đều khiến Praearcturus gigas trở nên thú vị là nó đạt kích thước khổng lồ vào thời điểm mà sự sống trên cạn nhìn chung rất nhỏ bé.

Họ cho rằng cuộc sống dưới nước là lời giải thích khả dĩ, vì môi trường sống dưới nước thời bấy giờ phong phú hơn.

Praearcturus gigas có thể đã phát triển lớn đến vậy đơn giản vì không có nhiều động vật lớn khác xung quanh, điều giúp nó thống trị môi trường sống của mình theo cách mà các loài "hậu bối" không thể thực hiện được trong một thế giới ngày càng trở nên đông đúc.

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