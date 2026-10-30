Với nhiều người, nhà tập thể cũ thường chỉ được xem là phương án ở tạm. Công trình đã qua hàng chục năm sử dụng, tường cũ, cửa gỗ bạc màu, nền nhà mang dấu vết thời gian, hệ thống điện nước cũng khó có thể so sánh với những căn hộ mới xây. Nếu điều kiện tài chính cho phép, phần lớn người mua hoặc thuê nhà vẫn có xu hướng ưu tiên chung cư mới vì sạch sẽ, tiện nghi và đỡ phải sửa sang.

Thế nhưng, vẫn có những người lựa chọn theo cách hoàn toàn khác. Thay vì chạy theo căn hộ hiện đại, một chủ nhà trẻ lại quyết định chuyển vào sống trong một căn nhà tập thể cũ có diện tích khoảng 160m². Căn nhà đã tồn tại nhiều năm, nhiều chi tiết gần như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của vài thập kỷ trước, nhưng đổi lại là không gian rộng rãi, nhiều ánh sáng, thông gió tốt và đặc biệt tạo cảm giác rất dễ chịu khi sinh hoạt.

Từ căn hộ 50m² sang nhà tập thể rộng 160m²

Trước khi chuyển nhà, chủ nhân căn hộ từng sống trong một căn chung cư chỉ khoảng 50m². Khi lượng đồ đạc ngày càng tăng, không gian bắt đầu trở nên chật chội. Hai chú mèo nuôi trong nhà cũng gần như chỉ có thể chạy quanh phòng khách vì các khu vực khác đều đã kín đồ.

Sau một thời gian cân nhắc, chủ nhà quyết định tìm nơi ở mới. Việc tìm nhà kéo dài gần hai tháng trước khi anh tình cờ bắt gặp căn nhà tập thể cũ này. Ấn tượng đầu tiên không phải là sự mới mẻ hay đẹp đẽ, mà là cảm giác rộng và thoáng hiếm thấy.

Diện tích 160m² khiến căn nhà gần như rộng gấp ba lần chỗ ở trước đây. Các phòng được bố trí tương đối thoáng, hành lang rộng, cửa sổ lớn, ban công chạy dài giúp không khí lưu thông tốt. Ngay cả trong những ngày nóng, không gian bên trong vẫn có cảm giác dễ chịu hơn nhiều căn hộ kín hiện nay.

Điểm được chủ nhà yêu thích nhất chính là ban công dài, phía ngoài nhìn ra nhiều cây xanh. Thay vì đối diện với những tòa nhà san sát, từ trong phòng có thể nhìn thấy những tán cây lớn đã tồn tại nhiều năm quanh khu tập thể. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh nhanh chóng quyết định thuê căn nhà.

Những món đồ cũ trở thành điểm nhấn

Bên trong căn nhà vẫn còn khá nhiều đồ nội thất từ thời chủ cũ. Nổi bật nhất là chiếc tủ quần áo lớn với gam xanh nhạt pha trắng kem. Kiểu dáng đã lỗi thời nếu đặt trong một căn hộ hiện đại, nhưng khi nằm giữa không gian nhà tập thể cũ, chiếc tủ lại trở thành một chi tiết rất hài hòa.

Chủ nhà cho biết bản thân vốn có cảm tình với những căn nhà cũ vì chúng đem lại cảm giác quen thuộc. Những căn hộ mới thường có thiết kế vuông vắn, màu sắc trung tính và cách bố trí khá giống nhau, trong khi mỗi căn nhà tập thể cũ lại có một cấu trúc, một kiểu cửa sổ hay một món đồ riêng gắn với thời gian.

Thay vì phá bỏ toàn bộ để cải tạo theo phong cách mới, anh lựa chọn giữ lại càng nhiều chi tiết cũ càng tốt. Theo anh, chính những dấu vết ấy mới tạo nên nét riêng của căn nhà.

Không cải tạo lớn, chỉ sửa những gì thực sự cần thiết

Sau khi chuyển vào, chủ nhà không tiến hành đại tu. Phần tường cũ được sơn lại để không gian sạch hơn, rèm cửa được thay mới, hệ thống đèn được điều chỉnh và các ổ cắm điện cũ cũng được thay để bảo đảm an toàn.

Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình sửa nhà: những thứ còn dùng tốt thì giữ lại, những thứ liên quan đến an toàn hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt mới được thay mới.

Các khung cửa sổ sắt đã có dấu hiệu gỉ được xử lý và sơn lại. Cửa gỗ cũ cũng không bị tháo bỏ mà chỉ được làm mới bề mặt. Nhiều món đồ hiện đại như giường, tủ nhỏ hay kệ chứa đồ được bổ sung sau đó, nhưng màu sắc đều được lựa chọn sao cho không quá lệch khỏi tổng thể.

Nhờ vậy, căn nhà vẫn giữ được cảm giác của một khu tập thể cũ nhưng không rơi vào tình trạng xuống cấp hay nhếch nhác.

Nền terrazzo cũ vẫn được giữ nguyên

Một chi tiết đặc trưng khác của căn nhà là phần sàn terrazzo ở phòng khách và phòng ngủ. Đây là kiểu nền thường xuất hiện trong nhiều khu nhà tập thể xây dựng từ hàng chục năm trước.

Thay vì lát gạch mới hoặc phủ sàn gỗ, chủ nhà quyết định giữ nguyên. Sau khi vệ sinh kỹ, bề mặt sàn dù không hoàn hảo nhưng lại tạo nên cảm giác rất riêng, đặc biệt khi kết hợp với cửa gỗ, tường trắng và những món đồ cũ.

Riêng khu vực bếp lại được xử lý khác. Do nền bếp đã quá cũ, bám bẩn lâu năm và khó làm sạch dù đã sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa, chủ nhà quyết định phủ một lớp sàn SPC mới. Đây được xem là thay đổi cần thiết vì khu vực bếp thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ và nước.

Hệ tủ bếp cũ không có cánh cũng không bị tháo bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, chủ nhà tận dụng vải rèm cũ để làm rèm che phía trước, vừa hạn chế bụi vừa tiết kiệm chi phí.

Ban công trở thành khoảng xanh lớn nhất trong nhà

Ban công rộng là một lợi thế hiếm có của căn nhà. Chủ nhà tận dụng khu vực này để trồng hoa giấy, hoa cẩm chướng và một số cây xanh khác. Khi cây phát triển, phần ban công dần trở thành khoảng đệm xanh giữa nhà và không gian bên ngoài.

Những căn nhà tập thể cũ thường không có nhiều tiện ích hiện đại, nhưng bù lại, nhiều khu được xây dựng với khoảng cách giữa các dãy nhà khá thoáng. Cây xanh đã trưởng thành sau hàng chục năm cũng là một lợi thế mà những khu chung cư mới không phải lúc nào cũng có được.

Buổi sáng, ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào phòng. Buổi chiều, các tán cây giúp giảm cảm giác nắng gắt. Với chủ nhà, đây là một trong những giá trị khó quy đổi thành tiền.

Đồ cũ không đồng nghĩa với sống thiếu tiện nghi

Phần lớn đồ dùng trong căn nhà đều là đồ cũ. Có món được tận dụng lại từ chỗ ở trước, có món mua tại chợ đồ cũ, một số khác do bạn bè cho. Chủ nhà không đặt mục tiêu biến căn nhà thành một không gian "đúng xu hướng", mà chỉ cần mọi thứ đủ dùng, sạch sẽ và thuận tiện.

Sau khoảng một năm sinh sống, căn nhà vẫn giữ khá nguyên vẹn dáng vẻ cũ. Nếu chỉ nhìn qua những cánh cửa gỗ, nền terrazzo hay chiếc tủ quần áo kiểu cũ, nhiều người có thể nghĩ không gian này vẫn đang ở những năm 1980-1990.

Tuy nhiên, chính chủ nhà lại cảm thấy thoải mái với điều đó. Anh cho rằng mạng xã hội hiện nay khiến các phong cách nội thất trở nên phổ biến rất nhanh. Một mẫu phòng khách, một kiểu tủ hay một gam màu có thể xuất hiện ở hàng nghìn căn hộ khác nhau. Ban đầu nhìn rất đẹp, nhưng sau một thời gian lại dễ tạo cảm giác nhàm chán.

Trong khi đó, một căn nhà tập thể cũ gần như không thể sao chép hoàn toàn. Những cánh cửa, khung cửa sổ, nền nhà hay cách chia phòng đều mang dấu ấn riêng của từng thời kỳ.

Nhà không mới nhưng vẫn có thể là nơi đáng sống

Rõ ràng, sống trong nhà tập thể cũ cũng có những bất tiện nhất định. Hệ thống điện nước cần được kiểm tra kỹ, khả năng cách âm không phải lúc nào cũng tốt, một số hạng mục có thể phải sửa chữa trong quá trình sử dụng. Đổi lại, người ở có thể nhận được diện tích lớn hơn, không gian thông thoáng và mức chi phí dễ chịu hơn so với nhiều căn hộ mới ở cùng khu vực.

Điều quan trọng là chủ nhà không cố biến căn nhà cũ thành một căn hộ mới. Anh chấp nhận những dấu vết thời gian còn tồn tại, đồng thời chỉ nâng cấp những phần liên quan đến an toàn và sự tiện lợi.

Sau cùng, một nơi ở dễ chịu chưa chắc phải có nội thất mới nhất, vật liệu đắt tiền hay thiết kế đúng xu hướng. Với nhiều người, chỉ cần căn nhà sạch sẽ, đủ rộng, có ánh sáng, có gió, có cây xanh và khiến người ở cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi trở về đã là một giá trị đáng cân nhắc.

Nếu phải lựa chọn giữa một căn hộ mới diện tích nhỏ và một căn nhà tập thể cũ nhưng rộng rãi như thế này, có lẽ không ít người sẽ phải suy nghĩ lại.