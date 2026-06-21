Bờ Biển Ngà suýt gây địa chấn, Đức thắng ngược vào vòng knock-out nhờ người hùng từ ghế dự bị

Bị dẫn trước và chơi bế tắc trong phần lớn thời gian, tuyển Đức phải nhờ những điều chỉnh ở hiệp hai mới thắng ngược Bờ Biển Ngà 2-1, qua đó có vé đi tiếp sớm tại World Cup 2026.

Sau màn hủy diệt Curacao 7-1 ở ngày ra quân, tuyển Đức được dự báo sẽ tiếp tục có trận đấu dễ dàng trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân BMO Field (Toronto) lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán khi đại diện châu Phi tạo ra vô số khó khăn cho “Cỗ xe tăng”.

Dù vậy, bản lĩnh cùng chiều sâu đội hình đã giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann hoàn tất màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn, qua đó có vé sớm vào vòng 1/16.

Bờ Biển Ngà chơi thăng hoa, Đức chỉ bừng tỉnh sau giờ nghỉ

Đức nhập cuộc với thế trận quen thuộc, kiểm soát bóng nhiều và chủ động dâng cao. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà mới là đội tạo ra sự nguy hiểm lớn hơn bằng những pha phản công tốc độ và khả năng phối hợp đầy biến hóa.

Đội bóng của HLV Emerse Faé thi đấu đầy tự tin, liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Đức bằng những tình huống đi bóng kỹ thuật của Amad Diallo cùng sự cơ động của hàng tiền vệ. Thành quả đến với “Voi rừng” khi họ có bàn mở tỷ số trong hiệp một, khiến đại diện châu Âu rơi vào thế bám đuổi (Kessie, 30').

Kessie (phải) mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà.

Bị dẫn trước, Đức tỏ ra khá bế tắc. Bộ ba tấn công Musiala, Wirtz và Havertz không có nhiều khoảng trống trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Bờ Biển Ngà mới là đội để lại nhiều dấu ấn hơn cả.

Bước ngoặt của trận đấu đến sau giờ nghỉ khi HLV Julian Nagelsmann thực hiện những sự thay đổi nhân sự (3 sự thay đổi người ở phút 60 bao gồm Leweling, Amiri và Undav). Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã lập tức tạo ra khác biệt, giúp lối chơi của Đức trở nên tốc độ và giàu tính đột biến hơn.

Một trong những quân bài thay người hiệu quả nhất là Deniz Undav. Tiền đạo này ghi liền hai bàn thắng (68', 90+4') để hoàn tất màn ngược dòng cho đội tuyển Đức, biến mình thành người hùng của trận đấu.

Siêu dự bị Undav (phải) lập cú đúp giúp Đức ngược dòng thắng 2-1.

Bờ Biển Ngà ngẩng cao đầu dù trắng tay

Thất bại khiến Bờ Biển Ngà không thể giành điểm, nhưng màn trình diễn của họ vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Đại diện châu Phi đã chơi một trận đấu đầy chất lượng trước một ứng viên vô địch. Họ cầm bóng tự tin, phối hợp mạch lạc và thường xuyên tạo ra những pha đột phá khiến hàng thủ Đức lúng túng. Khả năng tranh chấp, chuyển đổi trạng thái cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự của “Voi rừng” khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí, nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc lớn. Sự sắc bén trong khâu dứt điểm chính là điều còn thiếu của đội bóng châu Phi ở trận đấu này.

Bờ Biển Ngà đã chơi rất tốt, tiếc là thiếu tinh tế trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Trong khi đó, Đức lại cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn. Không còn sự áp đảo như chiến thắng 7-1 trước Curacao, nhưng thầy trò HLV Nagelsmann vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh bằng chất lượng đội hình và khả năng xoay chuyển thế trận từ băng ghế dự bị.

Sự xuất hiện của những quân bài mới trong hiệp hai đã giúp “Cỗ xe tăng” lấy lại sự sáng tạo và tốc độ trong các pha lên bóng. Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà vì thế mang ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều so với màn vùi dập Curacao ở ngày ra quân.

Đức đi tiếp sớm một vòng đấu, cuộc đua vị trí thứ hai vẫn bỏ ngỏ

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tuyển Đức sớm giành vé vào vòng knock-out. Chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi ở lượt cuối, đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới thậm chí sẽ khép lại vòng bảng với ngôi đầu.

Niềm vui giành vé sớm của Đức, nhưng trận thắng nhọc nhằn trước Bờ Biển Ngà cũng là lời cảnh báo cho Cỗ xe tăng.

Trong khi đó, thất bại trước Đức khiến Bờ Biển Ngà đánh mất ưu thế. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đội bóng của HLV Emerse Faé vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng E.

Ecuador và Curacao cũng chưa hoàn toàn hết hy vọng, khiến cục diện bảng đấu vẫn rất khó lường trước lượt trận cuối cùng. Nếu duy trì được phong độ như trước Đức, Bờ Biển Ngà hoàn toàn đủ khả năng tự quyết số phận của mình.

Còn với tuyển Đức, chiến thắng 2-1 đã mang về 3 điểm quý giá cùng tấm vé đi tiếp nhưng cũng là lời cảnh báo rằng hành trình chinh phục World Cup 2026 sẽ không hề dễ dàng. Những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu “Cỗ xe tăng” không duy trì được sự tập trung cao nhất.

Theo lịch, Ecuador sẽ đấu Curacao ở trận còn lại của lượt 2 bảng E lúc 07h00 hôm nay 21/6. Loạt trận cuối bảng E sẽ diễn ra cùng lúc 03h00 ngày 26/6, giữa Đức vs Ecuador, và Bờ Biển Ngà vs Curacao.