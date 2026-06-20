Trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển diễn ra lúc 0h00 ngày 21/6 thuộc khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026.

Diễn biến trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển





Thông tin trước trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Thụy Điển đang dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +4. Trong khi đó, tuyển Hà Lan mới có 1 điểm trong tay. Nếu đánh bại Hà Lan, tuyển Thụy Điển sẽ giành vé sớm 1 vòng đấu.

Danh sách ghi bàn

Hà Lan: Van Dijk, Summerville - 1 bàn

Thụy Điển: Ayari - 2 bàn, Isak, Gyokeres, Svanberg - 1 bàn

Phong độ 5 trận gần nhất

Hà Lan

Thụy Điển

Thành tích đối đầu

Dự đoán của trang Sports Illustrated

Đội tuyển Hà Lan vẫn đang duy trì chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức ở các trận đấu World Cup suốt từ năm 2006 đến nay. Dù không thể thắng Nhật Bản, “Cơn lốc màu da cam” vẫn có màn trình diễn khá tốt.

Cả 2 đội Hà Lan và Thụy Điển đều sở hữu hàng công tốt. Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Và Hà Lan sẽ tìm được chiến thắng nhờ bản lĩnh trận mạc.

Dự đoán: Hà Lan 3-2 Thụy Điển