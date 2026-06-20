Diễn biến trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển
Thông tin trước trận đấu Hà Lan vs Thụy Điển
Cục diện bảng đấu
Đội tuyển Thụy Điển đang dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +4. Trong khi đó, tuyển Hà Lan mới có 1 điểm trong tay. Nếu đánh bại Hà Lan, tuyển Thụy Điển sẽ giành vé sớm 1 vòng đấu.
Danh sách ghi bàn
Hà Lan: Van Dijk, Summerville - 1 bàn
Thụy Điển: Ayari - 2 bàn, Isak, Gyokeres, Svanberg - 1 bàn
Phong độ 5 trận gần nhất
Hà Lan
Thụy Điển
Thành tích đối đầu
Dự đoán của trang Sports Illustrated
Đội tuyển Hà Lan vẫn đang duy trì chuỗi bất bại trong thời gian thi đấu chính thức ở các trận đấu World Cup suốt từ năm 2006 đến nay. Dù không thể thắng Nhật Bản, “Cơn lốc màu da cam” vẫn có màn trình diễn khá tốt.
Cả 2 đội Hà Lan và Thụy Điển đều sở hữu hàng công tốt. Trận đấu hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Và Hà Lan sẽ tìm được chiến thắng nhờ bản lĩnh trận mạc.
Dự đoán: Hà Lan 3-2 Thụy Điển