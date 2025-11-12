HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu

Thanh Huyền |

Mỗi bức ảnh dường như kể một câu chuyện về thời đại đó.

Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, đã để lại nhiều bức ảnh lịch sử trong thời kỳ suy tàn. Những bức ảnh này, như một tấm gương ma thuật, phản chiếu những chi tiết nhỏ nhặt của thời đại đó. Qua những bức ảnh này, chúng ta dường như được quay ngược thời gian về thời đại xa xôi ấy. Mỗi bức ảnh dường như kể một câu chuyện về thời đại đó, mang trong mình những cảm xúc sâu sắc; tuy mờ ảo, nhưng cho phép chúng ta nhìn rõ hơn sự hưng thịnh và suy tàn của thời đại đó.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 1.

Những người lao động trông kham khổ nhưng đầy sức sống.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 2.

Bức ảnh chụp Từ Hi Thái Hậu và các cung tần, cách cách nhà Thanh. Người đứng cạnh Thái hậu gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp dù bức ảnh mờ nhòe. Bà là Tứ Cách Cách, một vị công chúa được Từ Hi vô cùng sủng ái.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 3.

Một bức ảnh khác chụp Tứ Cách Cách, con gái Hòa Thạc Khánh Thân vương.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 4.

Một bức ảnh chụp một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên mặt nước. Ngôi nhà gỗ có mái lợp bằng ván thô, tường làm bằng gỗ chưa chạm khắc. Cửa ra vào và cửa sổ hẹp, như thể chỉ có thể một người đi qua cùng một lúc. Trong ảnh, một ông lão và một đứa trẻ ngồi trước nhà, ánh mắt đầy vẻ bất lực và kiệt sức, như thể gánh nặng cuộc sống đã đè nặng lên họ. Phía sau ngôi nhà, một chiếc thuyền cũ nát đang neo đậu, đó là toàn bộ tài sản của họ.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 5.

Một gia đình đông con thuộc tầng lớp trung lưu.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 6.

Ảnh chụp gia đình quan lại

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 7.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 8.


Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 9.

Hình ảnh được phục dựng có màu đem đến sự hình dung rõ ràng hơn về một thời đại đã qua.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu- Ảnh 10.

Ảnh chụp Đông Mai, phi tần của vị quan Lý Hồng Chương.

Tags

Từ Hi thái hậu

Lịch sử Trung Quốc

nhà Thanh Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại