Bỏ 56 triệu để “tăng chiều cao” thêm 1,4cm, thiếu niên sốc nặng khi… "co lại" chỉ sau 2 tuần

Liệu trình “tăng chiều cao” đắt đỏ và cái kết bất ngờ

Theo South China Morning Post, nhân vật chính của câu chuyện là một thiếu niên họ Huang, sống tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Từ tháng 2/2025, gia đình Huang đã đăng ký cho cậu theo liệu pháp “kéo dài cơ thể” với mong muốn cải thiện chiều cao. Tổng chi phí suốt 6 tháng lên tới 16.700 tệ, tương đương khoảng 56 triệu đồng – con số không hề nhỏ với nhiều gia đình.

Huang đã trải qua liệu pháp kéo dài cơ thể thường xuyên trong 6 tháng (Ảnh: South China Morning Post).

Liệu trình được quảng cáo là “giúp thanh thiếu niên cao thêm vài cm” bằng các biện pháp cơ học. Cứ mỗi 1-2 tuần, cha của Huang lại đưa con tới trung tâm trị liệu để tiến hành các bài tập kéo giãn chân, sử dụng thiết bị y tế kích thích xương đầu gối và một số kỹ thuật hỗ trợ khác.

Trong thời gian điều trị, gia đình có cảm giác chiều cao của con trai thay đổi thất thường. Có những ngày, nếu bỏ một buổi hẹn, cậu lại bị “tụt” vài milimet. Tuy nhiên, nhân viên cơ sở luôn trấn an rằng đó chỉ là vì liệu trình chưa hoàn tất và kết quả cuối cùng sẽ làm họ hài lòng.

Đến tháng 8/2025, kết quả đo đạc cho thấy Huang đã cao thêm 1,4cm – từ 1m65 lên 1m664. Gia đình vỡ òa trong vui sướng, tin rằng số tiền và công sức bỏ ra đã được đền đáp. Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến: chỉ 2 tuần sau khi kết thúc liệu trình, chiều cao của cậu lại trở về đúng mốc ban đầu là 1m65.

Sự thật này khiến ông Huang, cha của cậu, không khỏi bức xúc. Ông cho rằng trung tâm đã che giấu thông tin và thổi phồng hiệu quả điều trị, khiến gia đình mất tiền oan uổng. “Nếu ngay từ đầu họ nói rõ rằng phương pháp này không có tác dụng lâu dài, chúng tôi đã không theo đuổi suốt nửa năm trời như vậy”, ông chia sẻ.

Sau khi khiếu nại, cơ sở điều trị đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền, nhưng biện minh rằng con trai ông đã “quá tuổi để chỉnh sửa chiều cao”. Lời giải thích này càng làm dấy lên nghi ngờ về tính trung thực và uy tín của cơ sở.

Chuyên gia chỉ ra sự thật về “tăng chiều cao” và bài học cảnh tỉnh

Trước vụ việc gây ồn ào, nhiều chuyên gia y tế Trung Quốc đã lên tiếng. Bác sĩ nội tiết Wu Xueyan, công tác tại Bệnh viện Hiệp Hòa (Bắc Kinh), khẳng định việc ép buộc kéo giãn cơ thể để tăng chiều cao là hoàn toàn phản khoa học.

Theo ông, chiều cao có thể dao động từ 0,5–1cm trong ngày do thay đổi tư thế và tác động của cột sống. “Buổi sáng, một người thường cao hơn buổi chiều khoảng nửa đến một cm, bởi cột sống được giãn ra khi nghỉ ngơi và lại bị nén dưới sức nặng cơ thể trong suốt cả ngày. Đó là hiện tượng sinh lý bình thường, không phải kết quả của bất kỳ liệu pháp thần kỳ nào”, ông Wu giải thích.

Cơ sở này đã hoàn lại toàn bộ chi phí cho liệu trình của con ông Huang (Ảnh: South China Morning Post).

Ông nhấn mạnh thêm: “Con người không phải mì sợi để có thể kéo dài tùy ý. Các cơ sở lợi dụng tâm lý lo lắng về chiều cao để đưa ra những liệu pháp phi khoa học là rất nguy hiểm”.

Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng yếu tố di truyền quyết định tới 80% chiều cao của một người. Phần còn lại – khoảng 20% – phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, thói quen sinh hoạt và luyện tập thể thao. Điều đó đồng nghĩa, nếu cha mẹ có vóc dáng khiêm tốn, con cái khó có thể cao vượt trội, cho dù có áp dụng những biện pháp can thiệp tốn kém.

Để tăng chiều cao một cách lành mạnh, các chuyên gia khuyến cáo thanh thiếu niên cần tập trung vào việc ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là protein, canxi và vitamin D. Ngoài ra, giấc ngủ sâu trước 23h đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích hormone tăng trưởng. Các môn thể thao như bóng rổ, bơi lội, đu xà… cũng giúp cơ thể phát triển tốt hơn trong giai đoạn dậy thì.

Câu chuyện của Huang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người không giấu nổi sự phẫn nộ: “Nếu kéo chân mà cao được thì chẳng còn ai phải lo lùn nữa”, “Cần siết chặt quản lý để chấm dứt các cơ sở trục lợi từ sự bất an của phụ huynh.”

Rõ ràng, mong muốn có vóc dáng cao lớn là chính đáng, nhưng tăng chiều cao phải dựa trên nền tảng khoa học. Và bài học từ thiếu niên Trung Quốc kia chính là lời nhắc nhở đắt giá cho mọi gia đình.