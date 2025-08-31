'Bỏ 500 triệu đã có thể sở hữu một chiếc Mercedes-Maybach S-Class' và sự thật phía sau

Một chiếc Mercedes-Benz S-Class mang diện mạo của Maybach thế hệ mới đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng. Điều này khá bất ngờ bởi những chiếc Maybach S-Class thế hệ mới nhất tại Việt Nam vẫn đang bán mức giá thấp nhất loanh quanh 7 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm thông tin rao bán, thực chất đây là chiếc S 500 thế hệ cũ (mã W221), sản xuất năm 2005 nhưng đã nâng cấp toàn diện để mang dáng vẻ của Maybach S-Class thế hệ mới (mã W223) ở cả ngoại thất và bên trong cabin.

Theo những hình ảnh đăng tải, phần ngoại thất của xe được thay thế toàn bộ từ cản trước/sau, đèn chiếu sáng, bộ vành khiến cho bất kỳ ai nhìn thoáng qua cũng sẽ nghĩ rằng đây là chiếc Maybach S-Class thế hệ mới. Cảm quan ngoại thất vẫn ở trong tình trạng tốt, lớp sơn bóng bẩy. Các chi tiết như đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt mới được nâng cấp nên chưa có dấu hiệu xuống cấp là điều dễ hiểu. Những bộ phận nguyên bản vẫn được chủ cũ giữ lại nên chủ nhân tương lai có thể đưa xe về "zin" nếu có nhu cầu.

Bên trong nội thất, xe cũng thay đổi vô lăng sang loại của thế hệ mới để tạo sự đồng bộ, trong khi các chi tiết như ghế ngồi, bảng táp-lô vẫn được giữ nguyên bản. Trên trần xe được "độ" thêm hệ thống đèn LED của bầu trời sao. Toàn bộ ghế ngồi được bọc lại với tựa đầu có logo Maybach, tình trạng vẫn còn ở tình trạng tốt, da ghế chưa bị nhăn, xuống cấp hay ố bẩn. Màn hình trung tâm nguyên bản có phần cũ so với thời nay nên đã được nâng cấp sang loại màn Android.

Người bán chia sẻ thêm, chi phí để độ lại toàn bộ ngoại thất và nội thất của chiếc S 500 này là khoảng 300 triệu đồng.

Mercedes-Benz S 500 sở hữu những trang bị tiện nghi như 4 ghế da chỉnh điện, nhớ vị trí cho hàng trước. Rèm che nắng chỉnh điện cho hàng sau. Đồng hồ tốc độ dạng màn hình điện tử. Thêm vào đó, nhằm phục vụ cho vị trí ông chủ, hàng ghế phía sau của Mercedes-Benz S 500 được trang bị 2 màn hình LCD.

Mercedes-Benz S 500 2005 rao bán sử dụng máy V8, dung tích 5.5L, công suất 383 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn, hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Để tạo sự an tâm cho khách hàng, người bán cho biết xe đã được bảo dưỡng với hóa đơn lên tới 100 triệu đồng, "các chi tiết máy móc siêu ngon, giảm xóc thích ứng ABC cực ngon".