Bỏ 296 triệu đồng mua căn hộ của môi giới BĐS, dọn đến ở mới phát hiện chủ nhà là 1 người khác: Cảnh sát phanh phui hành vi chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ của người bán

Một số dự án nhà ở giá rẻ tại Trung Quốc được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, tại huyện Bộc Dương ở đất nước tỷ dân, một nhân viên Trung tâm Bất động sản đã lợi dụng chính sách này để trục lợi, gây ra vụ lừa đảo hàng loạt.

Thủ đoạn lừa đảo từ “nhà giá rẻ”

Tháng 10/2022, ông Lưu ở huyện Bộc Dương có nhu cầu mua một căn hộ giá rẻ và được người quen giới thiệu gặp anh Ngô, nhân viên môi giới của Trung tâm Bất động sản trên địa bàn. Anh Ngô khẳng định bản thân đang có một số căn hộ loại này để bán, khiến ông Lưu tin tưởng chi 80.000 NDT (hơn 296 triệu đồng) mua một căn. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, ông phát hiện chủ sở hữu thực sự của căn hộ là người khác. Biết mình bị lừa, ông lập tức trình báo cảnh sát.

Đến tháng 2/2023, nhân viên họ Ngô bị bắt giữ. Cùng thời điểm, một nạn nhân khác cũng tố cáo đã mua nhà từ người này nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng viện đủ lý do để trì hoãn việc sang tên, khiến họ phải nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Ngày 23/2/2023, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát huyện Bộc Dương phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm họ Ngô với cáo buộc lừa đảo. Sau khi xem xét, viện kiểm sát đã đồng ý. Đồng thời, cơ quan này khuyến nghị cảnh sát dán thông báo công khai tại khu dân cư liên quan nhằm thu thập thêm manh mối. Nội dung thông báo tập trung vào việc xác minh quyền sở hữu nhà, làm rõ sự đồng ý (nếu có) của chủ nhân thực sự của loạt căn hộ đối với việc mua bán trái phép, cũng như tìm kiếm các nạn nhân khác.

Bản án nghiêm khắc

Sau khi thông tin được công bố, hơn 50 người đã đến đồn cảnh sát địa phương trình báo rằng họ từng ký hợp đồng mua nhà với nhân viên họ Ngô. Để làm rõ chân tướng sự việc, Viện Kiểm sát huyện Bộc Dương, với sự chấp thuận của cấp trên, đã hai lần chuyển hồ sơ cho cơ quan công an Bộc Dương điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố.

Cơ quan này cũng ban hành hơn 30 ý kiến hướng dẫn, chỉ rõ phương hướng và các điểm then chốt trong việc thu thập chứng cứ. Kết quả điều tra xác định nhân viên họ Ngô đã lừa đảo 51 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,8 triệu NDT.

Tháng 7/2023, cơ quan công an chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát huyện Bộc Dương để xem xét và truy tố. Kết luận cho thấy đối tượng họ Ngô đã lợi dụng vị trí nhân viên Trung tâm Bất động sản để chiếm đoạt tài sản, bịa đặt việc có “nhà giá rẻ” rao bán nhằm lừa đảo nhiều người với số tiền lớn. Hành vi này cấu thành tội lừa đảo.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát huyện Bộc Dương đã truy tố người này. Không lâu sau đó, đối tượng trên đã bị tòa án địa phương yêu cầu hoàn tiền cho nạn nhân và tuyên phạt 14 năm 3 tháng tù giam, phạt tiền 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho hành vi sai trái của mình.

