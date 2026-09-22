Hai quả bóng tennis tưởng chẳng liên quan đến chuyện giặt giũ, nhưng lại có một công dụng khá thú vị.

Ngày nay, máy giặt có thể xử lý từ quần áo mặc hàng ngày cho đến những món đồ dày, cồng kềnh. Tuy nhiên, riêng với áo phao hay áo lông vũ, nhiều người vẫn khá ngại cho vào máy. Nguyên nhân là sau khi ngấm nước và trải qua quá trình giặt, phần lông hoặc vật liệu nhồi bên trong có thể dồn lại, khiến chiếc áo chỗ phồng, chỗ xẹp. Đến lúc lấy ra, người dùng lại phải mất công giũ và dàn phần ruột áo trở lại. Nếu gia đình bạn cũng từng gặp tình trạng này, có một mẹo khá thú vị đáng để biết. Điều đặc biệt là thứ cần chuẩn bị chẳng phải dụng cụ giặt giũ chuyên dụng nào, mà chỉ là 2 quả bóng tennis.

Trước hết, bạn hãy kiểm tra nhãn chăm sóc trên áo để chắc chắn món đồ được phép giặt bằng máy. Sau đó chuẩn bị 2 quả bóng tennis sạch, còn nguyên vẹn. Không nên tiện tay lấy những quả bóng vừa sử dụng ngoài sân bởi bụi đất và chất bẩn bám trên bề mặt hoàn toàn có thể dây sang chiếc áo đang cần giặt. Tiếp theo, đóng khóa kéo của áo, lấy hết đồ vật còn sót lại trong túi rồi cho áo vào máy giặt. Đặt thêm 2 quả bóng tennis sạch vào lồng giặt cùng áo, sau đó sử dụng chất giặt tẩy và lựa chọn chương trình phù hợp theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm.

Cách làm nghe có vẻ lạ nhưng nguyên lý lại khá dễ hiểu. Trong quá trình máy hoạt động, hai quả bóng cũng chuyển động theo lồng giặt và tác động nhẹ vào chiếc áo. Nhờ đó, phần lông bên trong luôn có thêm chuyển động, hỗ trợ hạn chế tình trạng chúng dính và tụ lại thành những cục lớn sau khi bị ngấm nước. Đây không đơn thuần là mẹo được truyền miệng trên mạng. Một số hãng đồ ngoài trời cũng hướng dẫn sử dụng bóng tennis khi chăm sóc sản phẩm lông vũ. Chẳng hạn, Jack Wolfskin cho biết có thể thêm 2 quả bóng tennis sạch vào máy cùng áo để phần lông luôn chuyển động, từ đó hạn chế chúng vón lại trong quá trình giặt.

Sau khi chu trình kết thúc, bạn lấy áo ra cẩn thận bởi áo lông vũ khi ngấm nước có thể nặng hơn bình thường khá nhiều. Lúc này, đừng vội treo lên rồi mặc kệ. Có thể nhẹ nhàng giũ áo và kiểm tra xem lớp lông bên trong có đang tập trung thành từng cụm hay không. Nếu nhãn chăm sóc cho phép sấy bằng máy, 2 quả bóng tennis vẫn chưa hết nhiệm vụ. Hãy cho chúng vào máy sấy cùng áo và sử dụng chế độ sấy đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi lồng sấy quay, bóng tiếp tục tác động vào chiếc áo, hỗ trợ đánh tơi những phần lông đang kết lại và giúp lớp nhồi dần phân bố đều hơn. Đây cũng là cách được một số hãng thời trang và đồ ngoài trời hướng dẫn khi làm khô áo lông vũ. Trong quá trình sấy, có thể định kỳ lấy áo ra, nhẹ nhàng giũ và dùng tay tách những vị trí còn vón. Quan trọng hơn, cần đảm bảo lớp nhồi bên trong khô hoàn toàn trước khi cất áo, thay vì chỉ sờ thấy bề mặt bên ngoài đã khô rồi dừng lại.

Tuy nhiên, dù khá thú vị, đây không phải mẹo cần áp dụng cho mọi mẻ giặt. Nếu chỉ giặt những món đồ mặc hàng ngày như áo phông, quần jeans hay đồ mặc nhà, bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy giặt như bình thường mà không cần thêm bóng tennis. Bởi suy cho cùng, hai quả bóng này không có tác dụng thay thế chất giặt tẩy hay khiến quần áo sạch hơn, công dụng đáng chú ý của chúng nằm ở việc hỗ trợ xử lý những món đồ có lớp nhồi bên trong.

Chính vì vậy, mẹo này sẽ hữu ích hơn khi gia đình cần giặt áo phao, áo lông vũ hoặc một số món đồ có cấu tạo tương tự. Trong quá trình giặt và đặc biệt là khi sấy, nếu sản phẩm cho phép, chuyển động liên tục của bóng tennis có thể hỗ trợ lớp nhồi bớt vón lại, nhờ đó chiếc áo sau khi khô cũng dễ lấy lại độ phồng hơn.

Dẫu vậy, mỗi chiếc áo lại có yêu cầu chăm sóc khác nhau nên trước khi cho cả áo lẫn bóng tennis vào máy, mọi người vẫn nên dành vài giây kiểm tra nhãn hướng dẫn. Nếu món đồ được phép giặt, sấy bằng máy thì đây quả thực là một mẹo khá tiện để thử. Chỉ với 2 quả bóng tưởng chẳng liên quan đến chuyện giặt giũ, công đoạn chăm sóc những chiếc áo dày, dễ vón lớp nhồi lại có thể bớt phiền phức hơn khá nhiều.