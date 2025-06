Vào mùa vải chín rộ, giữa hàng trăm hàng bán vải ở chợ, trên xe đẩy hay trong các cửa hàng trái cây, bỗng dưng xuất hiện một cái tên khiến nhiều người tò mò: vải trứng. Nghe qua, có người tưởng đó là một món tráng miệng hay món ăn vặt nào đó đang "làm mưa làm gió" trên TikTok, nhưng thực chất đây là tên gọi của một giống vải đặc biệt, nổi bật bởi độ to như quả trứng gà.

Dù không quá mởi mẻ bởi thực chất vải trứng đã xuất hiện từ vài mùa gần đây, nhưng năm nay, nó bất ngờ "nổi như cồn", được nhắc tên liên tục trên các hội nhóm ẩm thực, đặc biệt là khi có thông tin: Muốn ăn loại vải này, bạn phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng cho 5kg. Tức là khoảng 200k - 240k/kg, một mức giá khiến không ít người bất ngờ vì quá cao nhưng cũng không ngăn được nhiều người "xuống tiền" vì tò mò.

Hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn thử xem loại vải này có gì đặc biệt mà lại hot như vậy nhé!

Bỏ 1,2 triệu để mua 5kg vải trứng: Kích thước "khủng" thật nhưng hương vị thế nào?

Từ cây tổ cổ thụ ở Hưng Yên đến loại vải được săn đón khắp nơi

Không phải loại vải nào cũng được gắn cái tên "trứng" một cách ngẫu nhiên. Vải trứng Hưng Yên có nguồn gốc từ một cây vải cổ thụ ở thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ - nơi được mệnh danh là "vựa vải tổ" của loại vải này. Cây vải đặc biệt đó thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Vì, người đã dày công trồng trọt, chăm sóc và giữ giống suốt nhiều năm qua.

Điều làm nên sự khác biệt của giống vải này không chỉ là hình dáng quả tròn, lớn, mà còn là độ dày của cùi, vị ngọt đậm đà và hương thơm rất riêng. Sự kết hợp giữa khí hậu đặc trưng, thổ nhưỡng tốt và kỹ thuật nhân giống bài bản đã giúp giống vải trứng ngày càng phát triển rộng rãi tại Phù Cừ và lan sang cả vùng Ân Thi.

Vải trứng bắt nguồn từ Phù Cừ, Hưng Yên

Vải trứng có thật sự to như trứng gà?

Kích thước "khủng" chính là lý do cái tên "vải trứng" ra đời, nhưng liệu nó có đúng như ảnh mạng hay chỉ là chiêu "góc chụp lừa tình"? Câu trả lời là: to thật. Theo cảm nhận từ 5kg vải mà Có Như Lời Đồn mua về, dù không phải quả nào cũng to như vậy nhưng phần lớn đều ngang ngửa, thậm chí có quả còn to hơn một quả trứng gà ta.

Vỏ vải đỏ sậm, hơi pha chút xanh nhẹ ở những quả chưa chín hẳn, da căng mịn và bóng. Nhìn ngoài đã bắt mắt, chưa kể lúc cắt ra còn ấn tượng hơn. Đúng kiểu "ngoại hình 10 điểm", không cần filter vẫn đủ sức "lên sóng" mạng xã hội.

Những quả vải to ngang trứng gà ta

Cùi vải mọng nước, hương vị ngọt lịm bất ngờ

Ấn tượng đầu tiên ngay từ khi còn khi bóc vỏ là mùi thơm dịu, thanh thoát - kiểu mùi vải chín thơm lừng mà không bị hăng. Bên trong là lớp cùi dày, trắng trong như ngọc, bóng mượt như được bọc sương. Phần thịt vải mọng nước, mềm mịn và đặc biệt là ngọt đến bất ngờ. Cái ngọt này không gắt kiểu đường, mà ngọt thanh, mát lạnh, tan trong miệng.

Đặc biệt là hậu vị sau khi ăn xong, vị ngọt vẫn vương lại nơi cuống họng, thơm nhẹ như thể đang ngậm một viên kẹo mát. Quả thật, so với nhiều loại vải khác có thể bị chua nhẹ nếu chưa chín kỹ thì vải trứng đúng là "một thế giới hoàn toàn khác".

Cùi mọng và vị ngọt đậm

Giá cao gấp 4-6 lần: Đắt có xắt ra miếng?

Không thể phủ nhận, mức giá 1,2 triệu đồng cho 5kg vải, tương đương 240k/kg là một con số khiến nhiều người phải đắn đo. Nhất là khi trên thị trường hiện nay, vải thiều và các giống vải khác chỉ dao động khoảng 40k- 60k/kg.

Tuy nhiên, nếu xét về độ hiếm, độ to, vị ngọt và trải nghiệm độc đáo, thì vải trứng đúng là "đắt có lý". Chưa kể sản lượng vải trứng mỗi mùa không nhiều, việc vận chuyển và bảo quản cũng công phu hơn, nên mức giá này hoàn toàn dễ hiểu. Giống như một món đặc sản: ăn để thưởng thức, để cảm nhận sự khác biệt, chứ không phải để no bụng.

Mức giá "đắt xắt ra miếng"

Nếu hỏi: vải trứng có đáng để chi tiền không? Câu trả lời tùy vào độ tò mò và khả năng chi tiêu của bạn. Với những ai mê khám phá ẩm thực và sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm độc lạ, thì đây là một món đáng thử ít nhất một lần. Không phải lúc nào cũng có cơ hội cầm trên tay một quả vải to như trứng, cắn một miếng đã ngọt tràn cuống họng.

Còn nếu bạn là người yêu thích sự tiết kiệm và lựa chọn phù hợp túi tiền, vải trứng có thể không phải là "ứng viên sáng giá" cho những bữa tráng miệng hàng ngày. Nhưng ít nhất, nó cũng đã chứng minh được: trong thế giới trái cây Việt Nam, vẫn luôn có những bất ngờ thú vị - như quả vải to bằng quả trứng, và ngọt như câu chuyện mùa hè đầu mùa...

Một trong những minh chứng cho thấy các loại trái cây của Việt Nam rất đa dạng và thú vị

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!